Médico da selecção dinamarquesa "sem explicação" para colapso de Eriksen

O médico da seleção dinamarquesa de futebol, Morten Boesen, revelou hoje que ainda não foi encontrada nenhuma explicação para o grave problema que Eriksen sofreu durante o encontro entre Dinamarca e Finlândia, do Euro2020, disputado no sábado.

"Neste momento, não temos nenhuma explicação. Esse é um dos motivos pelo qual ele [Eriksen] ainda está internado, para perceber o que aconteceu", afirmou em conferência de imprensa Boesen, adiantando que os resultados dos exames já feitos são "bons".

Horas antes, a Federação Dinamarquesa de Futebol tinha informado que Christian Eriksen continua hospitalizado, num estado estável, e que vão ser realizados mais exames ao jogador de 29 anos.

Por seu turno, o médico do Inter Milão, Piero Volpi, equipa em que Eriksen joga, assinalou hoje em declarações à Gazzetta dello Sport que o médio dinamarquês nunca deu qualquer indicação de ter um problema de saúde. "O importante é que ele está bem, mas nunca houve o menor episódio que pudesse sugerir um problema, nem de perto, nem de longe, nem quando estava no Tottenham, nem no Inter. Em Itália, os controlos são muito rígidos", sublinhou Piero Volpi.

Já Giuseppe Marotta, dirigente do Inter Milão, disse esperar que Eriksen recupere rápida e plenamente, especificando que o atleta não tinha covid-19 e não foi vacinado contra a doença.

O encontro de sábado entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de Eriksen ter caído inanimado do relvado. O jogador recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, com o atleta a recuperar a consciência e a ser transportado para o hospital. O jogo foi retomado mais tarde, após os jogadores dinamarqueses terem conseguido falar com o seu companheiro, e a Finlândia venceu o encontro por 1-0.