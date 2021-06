Colômbia na Copa América com os portistas Luís Diaz e Uribe e boavisteiro Pérez

Os futebolistas do FC Porto Luís Diaz e Matheus Uribe, bem como Sebastián Pérez, do Boavista, foram ontem convocados para a seleção da Colômbia que vai disputar a Copa América.

O trio já tinha merecido a confiança do selecionador Reinaldo Rueda para os recentes jogos de apuramento para o Mundial2022 com o Peru e a Argentina.

O médio Uribe e o extremo Luís Diaz são habituais titulares nos 'cafeteros', enquanto o médio 'axadrezado' atua mais esporadicamente.

Destaque para ausência, anunciada, do antigo médio do FC Porto James Rodríguez, que há duas semanas foi dispensado destes desafios devido a problemas físicos, pelo que logo aí o atleta de 29 anos dos ingleses do Everton foi descartado da competição que principia no domingo no Brasil.

A Colômbia estreia-se na segunda-feira com o Equador, seguindo-se desafios com a Venezuela, o Peru e o Brasil.