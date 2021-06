27 fotos contam a história deste Dia de Portugal na Madeira

Antes das 10 horas já estava tudo a postos para receber as entidades oficiais na Avenida do Mar.

Forças em Parada (formatura pronta), na Avenida do Mar.

Muito rigor na preparação da cerimónia.

As Forças Armadas colocaram pela cidade, sobretudo na Avenida do Mar, uma série de veículos militares em exposição.

Depois das 10 horas começavam a chegar as entidades oficiais.

Distanciamento social foi uma da tónicas do protocolo oficial, segundo as regras anti-covid-19 em vigor.

O mesmo já não se pode dizer nas imediações da Avenida do Mar, com muitos aglomerados.

Mais veículos militares em exposição.

Muita juventude presente nesta cerimónia do Dia de Portugal.

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional (à direita), com Medeiros Gaspar, faz parte do gabinete da Quinta Vigia.

Muita gente veio ver as comemorações do Dia de Portugal, na Avenida do Mar.

O Representante da República, Ireneu Barreto, seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no palanque, com outras entidades oficiais.

O ministro da Defesa Nacional, José Gomes Cravinho, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegaram às 11 horas à Avenida do Mar.

Marcelo a passar revista às tropas em parada.

Marcelo a acabar de passar revista às tropas em parada, na Avenida do Mar.

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás e outras entidades no palanque.

A fragata ao fundo, com muita gente na Avenida do Mar em primeiro plano.

Madeirenses de várias idades assistiram à cerimónia.

Passagem de quatro F-16-M nos céus do Funchal.

Carmo Caldeira, médica madeirense, presidente da comissão organizadora do 10 de Junho, fez um discurso em que recordou a coragem dos portugueses e dos madeirenses em particular, ao longo de séculos e, agora, perante uma pandemia que "suspendeu as nossas vidas, os nossos afectos, os nosso sonhos".

O Presidente da República, no seu discurso oficial, considerou "tão diferente do 10 de Junho de 2020", quando, face à evolução da pandemia da covid-19, as comemorações previstas para a Madeira e para a África do Sul foram canceladas, tendo sido a data assinalada com uma "cerimónia simbólica" no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apenas com os dois oradores e seis convidados.

"A vida continua, a vida recomeça, a vida reconstrói-se, olhando para o futuro, fiéis a nove séculos de história, sempre sob o signo da eternidade".

Foi deste modo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa terminou o discurso da Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal.

Aspecto geral do palanque, com as tropas.

Entidades oficiais no palanque.

O Presidente da República com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

No final da cerimónia, o Presidente da República ao lado do primeiro-ministro, António Costa.