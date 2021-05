Zita Cardoso apresenta 'História - Externato Tristão Vaz Teixeira - 1965'

Após dois anos de recolha e investigação, Zita Cardoso apresentou, esta quarta-feira, dia 5 de Maio, o seu 19.º livro: 'História - Externato Tristão Vaz Teixeira - 1965'.

A obra - apoiada pela Câmara Municipal de Machico – fala do primeiro colégio do ensino secundário privado madeirense fundado fora do Funchal, salientando o seu papel fundamental para o “desenvolvimento pessoal e social das populações daquela zona no Leste da ilha”.

A apresentação pública do livro, adiada devido à pandemia, aconteceu na Salão Nobre da Junta de Freguesia de Machico, no prédio contíguo ao antigo Externato Tristão Vaz Teixeira.

A cerimónia, restrita, obedeceu às regras do actual contexto pandémico, contando com a presença dos fundadores do histórico colégio, Emídio César Lopes e Maria Ariete Teixeira de Aguiar (ambos nonagenários).