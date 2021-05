O vice-presidente do Governo Regional considerou que a realização do Europeu de Natação Adaptada, que vai decorrer no complexo olímpico de piscinas do Funchal, entre 16 e 22 de Maio, é o "início de uma nova fase de reconhecimento do trabalho feito para a contenção da pandemia".

Durante a apresentação do evento, Pedro Calado afirmou que "poucas pessoas acreditavam no sucesso com que o Governo Regional enfrentou a situação da pandemia, tomando decisões difíceis, como fechar o aeroporto e os portos, numa ilha que depende do turismo".

"Foi complicado mas arriscamos em prol da saúde pública e a Madeira foi a única região do país que manteve abertas as actividades económicas, embora com limitações", reforçou o dirigente.