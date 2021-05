Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e UMa congratulados pela criação de Polo na Madeira

O IPFN, unidade de investigação do Instituto Superior Técnico, é representado na região através do seu Polo na Universidade da Madeira. Na última avaliação promovida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia aos Laboratórios Associados, o IPFN obteve a classificação de Excelente. O EAP 2021 é constituído por cinco investigadores internacionais de renome mundial.

O relatório salienta a importância da criação do polo sendo que assegurou uma linha de financiamento autónoma da do instituto e permitiu o acesso ao financiamento regional. Oportunidade já utilizada, no âmbito do “PlasMa: theory and advanced simulation of plasmas relevant to energy applications”, um projecto com financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no âmbito do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira 2014-20 através do Instituto de Desenvolvimento Regional (IP-RAM), com incidência na área da Energia, mobilidade e alterações climáticas.

Destaca, também, o elevado número de colaborações internacionais do polo com empresas privadas e instituições públicas, em particular, com a Siemens, Schneider Electric e o CERN - Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. O EAP aconselhou a prossecução destas colaborações, dada a sua importância do ponto de vista científico, financeiro, e das aplicações benéficas para a sociedade.

Realçou, ainda, a publicação de um novo modelo de manchas catódicas em elétrodos em arcos de vácuo, reconhecido pelo American Institute of Physics, a participação dos membros do polo em conferências internacionais de alto nível, e a organização da Etapa Regional das Olimpíadas Nacionais de Física e do International Masterclass “Hands on Particle Physics”.

A estratégia definida para os próximos anos mereceu também o apoio do EAP. Passa pelo desenvolvimento de métodos de modelação e simulação de sistemas de plasma, tendo por base modelos realistas de interacções plasma-elétrodos.

O Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear na UMa foi criado em 2017, no seguimento da assinatura de um protocolo de cooperação entre a instituição de ensino superior madeirense e o IST. Está sediado no Departamento de Física, da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, e é coordenado, desde 2019, por Helena Kaufmann.

É constituído, actualmente, por sete doutorados, concretamente por um professor catedrático, um professor associado, dois professores auxiliares, um investigador auxiliar e dois investigadores juniores. O polo obteve financiamento na ordem dos 1,7 milhões de euros, no período 2015-2020.