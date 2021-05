ISAL estabelece parceria com uma instituição de ensino superior da Índia

O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas prepara-se para estabelecer uma parceria com a TACW - Theivanaiammal College for Women, na Índia, iniciativa que surge no seguimento ao seu plano estratégico de internacionalização.

Conforme deu conta aquela instituição de ensino superior regional, "esta parceria incidirá na área do turismo e da gestão e tem como objectivos a investigação conjunta, o intercâmbio de discentes, docentes e colaboradores, a criação de cursos e conferências/ Webinar’s conjuntos e a participação em vários projectos".

No âmbito da preparação dessa parceria, teve lugar, hoje, uma reunião que juntou elementos de ambas as partes. O momento serviu para determinar os contornos da realização de uma primeira actividade conjunta, que consistirá um Webinar, destinado quer à comunidade da TACW que à comunidade académica do ISAL, com o tema 'Tourism Revenge'. Esta conferência virtual abordará a temática do Turismo, nomeadamente, como este sector de actividade irá renascer em tempo de pandemia.

"Para o ISAL estas sinergias, transferência de conhecimentos e abertura a uma comunidade cada vez mais multicultural é essencial para as dinâmicas do Ensino Superior", refere a nota enviada à comunicação social.