Teleférico para o Curral (?!!!) A sério?

Mais um tiro no pé? Estamos quase a afundar o único submarino que nos resta, mas vamos cantando e rindo até ao colapso final. Se alguma coisa que não podemos acusar o governo regional e o(s) partido(s) que o suporta(m) é incoerência. As grandes opções, em relação ao turismo têm sido invariavelmente más…

Já está mais que demonstrado que o que os turistas que nos procuram, e especificamente os que mais rendimento geram, querem é uma paisagem mais ou menos intocada e um sistema sustentável, principalmente (para eles), a nível ambiental, para nós (pelo menos espero que os que nos governam pensem assim…), também em termos sociais e económico-financeiros.

Isto cria um problema de difícil solução para os que nos governam. A base de sustentação deste governo, e principalmente do partido principal da coligação, está na construção civil e obras públicas. Ora, a este sector, “sustentabilidade” quer dizer lucros. Logo, ambiente, social, etc, não interessam. Garantir o futuro só é importante em relação ao seu (destas empresas, e através dos seus lucros). E tudo se torna legítimo na garantia destes lucros.

E é também por isso que toda a questão foi entregue à secretaria do Ambiente e Recursos Naturais. O que faz aliás todo o sentido. É a mesma secretaria a quem foi entregue a responsabilidade de garantir que as pedreiras e ribeiras desta ilha eram geridas de forma responsável. Sustentável. Mas que foi incapaz de controlar a ânsia imparável do lucro a qualquer preço, e independentemente de quem se cruzasse à sua frente.

Percebem a ideia? Não interessa saber se o projecto é sustentável, a todos os níveis. Se cumpre os mínimos. O que interessa é manter satisfeito o lóbi, e assegurar a sobrevivência do partido, e do governo. E se para isso for preciso sacrificar o principal sector económico da ilha, então que seja mesmo assim. E salve-se quem puder.