Ciclone aproxima-se da costa ocidental da Índia no meio de pandemia

Um poderoso ciclone está a dirigir-se em direção à costa ocidental da Índia, através do mar da Arábia, enquanto as autoridades procuram deslocar centenas de milhares de pessoas e suspender a vacinação contra a covid-19.

O ciclone Tauktae, que já matou 12 pessoas, deve atingir o continente na noite de hoje, no estado de Gujarat, com ventos de até 175 quilómetros por hora, disse o Departamento Meteorológico da Índia.

Os meteorologistas alertaram sobre possíveis danos extensos de ventos fortes, chuvas intensas e inundações em áreas baixas.

A tempestade acontece no momento em que a Índia luta contra uma nova vaga devastadora da pandemia de covid-19, com as condições atmosféricas a obrigarem a suspender o processo de vacinação.

As medidas de confinamento por causa da pandemia também podem desacelerar o trabalho de socorro após a tempestade e os danos causados pela intempérie podem destruir estradas e cortar as linhas de abastecimento vitais para vacinas e suprimentos médicos necessários para pacientes com o novo coronavírus.

Em Gujarat, as vacinações foram suspensas por dois dias e as autoridades trabalham para deslocar centenas de milhares de pessoas para abrigos temporários.

O ministro-chefe de Estado, Vijay Rupani, pediu às autoridades que garantam que o abastecimento de oxigénio para os hospitais não seja interrompido.

Em Maharashtra, seis pessoas foram mortas, informou a agência de notícias Press Trust of Índia, e a capital do estado, Mumbai, foi atingida por chuvas intensas e ventos fortes, forçando as autoridades a suspender as operações no principal aeroporto da cidade.

As embarcações de pesca ao largo da costa voltaram aos portos e milhares de equipas de resgate e socorro, juntamente com navios e aeronaves, foram destacados para operações de resgate.

A chuva da tempestade já matou seis pessoas nos estados de Kerala, Karnataka e Goa, no fim de semana, antes de se mover ao longo da costa oeste.

O chefe da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no Sul da Ásia, Udaya Regmi, disse que o ciclone é um "golpe duplo terrível" para famílias que já foram atingidas por infeções e mortes com covid-19.

"Os impactos potenciais do ciclone Tauktae são assustadores, já que essa tempestade monstruosa ameaça o estado de Gujarat. Todos os esforços devem continuar a manter as pessoas protegidas desta tempestade perigosa e desta pandemia violenta", disse Regmi.

A costa ocidental da Índia é muitas vezes assolada por ciclones devastadores, mas a mudança dos padrões climáticos fez com que estes se tornassem mais intensos, em vez de mais frequentes.

Em maio de 2020, quase 100 pessoas morreram por causa do ciclone Amphan, a tempestade mais poderosa que atingiu o leste da Índia em mais de uma década, devastou a região e deixou milhões sem energia.