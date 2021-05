Todos têm sido importantes para a Madeira ser vista como exemplo no combate à covid-19

O Governo Regional da Madeira, através da Associação de Promoção da Madeira, a ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e seis unidades de saúde (Centro Médico do Atlântico, Clínica de Santa Luzia, Clínica da Sé, Hospital da Luz, Hospital Particular e Mais Clinic) para assegurar que os turistas que queiram vir à Região não tenham dificuldades em realizar e obter os resultados dos testes à covid-19 quando regressarem às suas origens, sabendo-se que há países que exigem um teste para entrar nos seus territórios tal como a Madeira o faz nos portos e aeroportos aos que cá chegam.

Este protocolo, assinado mais de um ano após o início desta pandemia e 10 meses após a reabertura do Aeroporto da Madeira com a implementação da unidade de rastreio que tem funcionado com sucesso - quase 200 mil colheitas para teste de RT-PCR à COVID-19 até ontem -, é mais um marco naquilo que o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, entende ser um trabalho crucial e importante de todos para que a Madeira seja vista como exemplo no combate à pandemia.

Na assinatura do protocolo, que decorreu à 'hora do almoço' na 'Praça ACIF', no Funchal, o governante aproveitou para elogiar também a comunicação social na divulgação de notícias que atestam o reconhecimento de que "a Madeira é um destino seguro" e "nos coloca com uma notoriedade muito grande", frisou.

E acrescentou: "Há um aspecto fundamental que a pandemia nos trouxe. É que foi uma convocatória para uma união muito grande. Nós, sob a ameaça pandémica, percebemos desde a primeira hora que só unidos conseguíamos vencer. E a Madeira deu um grande exemplo nessa matéria. O sector privado, em perfeita conjugação com o sector público, conseguiu marcar uma diferença muito grande em termos internacionais, que faz com que a Madeira seja hoje vista por de uma forma diferente."

Um "conjugar de esforços" elencado por vários indicadores e medidas tomadas na área de turismo, desde a certificação do turismo, os testes à saída caso o turista não o tenha feito à chegada ou ainda a vacinação dos profissionais do sector, medidas essas que têm marcado a diferença junto dos operadores turísticos e no seu maior conforto em vender o destino Madeira, garantiu Eduardo Jesus. Faltava hoje assegurar que os turistas, cujos países de origem exigem o tal teste à chegada, possam desfrutar da chegada como da partida, evitando-se aglomerados em aeroportos de passageiros a aguardar teste.