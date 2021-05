Tratamento regenerativo realizado pela primeira vez na Medicina Veterinária da Região

O Hospital Veterinário da Madeira realizou pela primeira vez um tratamento com base na medicina regenerativa.

Este é uma área da medicina que possibilita a "reparação de tecidos danificados através da substituição e crescimento celular".

O processo requer a utilização de células estaminais, que adquirirem funções especiais, capacitando o organismo para regenerar os tecidos danificados.

O tratamento foi utilizado para recuperar uma lesão medular num animal, causada por "herniação de disco intervertebral, o que levou a alteração do controlo de esfíncteres deste animal", explica a casa de saúde no comunicado enviado à redacção.

Além do procedimento, o Hospital Veterinário da Madeira, submeteu o animal a um plano de fisioterapia adequado, com o objectivo de auxiliar na recuperação do controlo dos esfíncteres.