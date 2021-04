Tribunal de Contas passa a publicar boletim sobre verificação de contas

O Tribunal de Contas vai começar a publicar o Boletim Trimestral sobre a Verificação de Contas, uma das vertentes da sua ação de controlo que se traduz em verificar as contas dos organismos, serviços e entidades sujeitos à sua prestação.

A partir de agora, começa já a disponibilizar informação sobre as contas homologadas (com ou sem recomendações) e não homologadas, neste caso, no primeiro trimestre de 2021.

Trata-se de uma iniciativa que visa divulgar mais profundamente esta área de atividade do Tribunal.

Durante os primeiros três meses deste ano, foram homologadas 68 contas, quatro das quais com recomendações, uma também com reservas, correspondente a um volume financeiro de cerca de 3 mil milhões de euros.

As contas verificadas provêm de diferentes áreas, entre elas, as das Funções de Soberania, Funções Sociais, Educação e Ensino, Funções Económicas, Ambiente e Recursos Naturais, Administração Local e Setor Empresarial Local.

No ano de 2019, foram objeto de verificação 476 contas, correspondente a um volume financeiro de 34.094 milhões de euros.