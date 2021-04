Autoridades venezuelanas dizem que país "chegou ao pico" da pandemia

As autoridades venezuelanas afirmaram no sábado que o país, que atravessa uma nova vaga de covid-19, com a chegada da variante brasileira do vírus, "chegou ao pico" da pandemia, após novos máximos de infeções e mortes.

Em declarações no sábado ao canal estatal de televisão, o vice-presidente e ministro da Comunicação da Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmou ainda que o aumento de infeções e óbitos dos últimos dias "tem que ver com a presença" da mutação do vírus detetada no Brasil.

Nas últimas 24 horas, a Venezuela registou 1.607 casos de covid-19 e 18 mortes, novos máximos no país.

O número de óbitos das últimas 24 horas supera o do dia anterior, quando se registaram 14 mortes, então o valor diário mais alto desde o início da pandemia, com o número de infeções a ser igualmente o mais elevado de sempre.

A cidade de Caracas foi a mais afetada nas últimas 24 horas, com 214 novos casos, seguindo-se o estado de Bolívar, que faz fronteira com o Brasil (166), e o estado de Miranda, vizinho da capital, que registou 160 contágios.

O país está atualmente a viver duas semanas de "quarentena radical" para tentar travar a propagação da variante do novo coronavírus detetada no Brasil, tal como decretou o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em 22 de março.

Desde o início da pandemia, a Venezuela registou 1.647 mortes e 164.337 casos confirmados.

Em 02 de março de 2021, o país recebeu meio milhão de doses de vacinas da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, depois de ter recebido, em fevereiro, as primeiras 100 mil doses da vacina russa.

Na segunda-feira chegaram mais 50 mil doses da vacina russa Sputnik V.

De acordo com a Academia de Medicina da Venezuela, o país precisa de 30 milhões de vacinas para 15 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais pessoal prioritário.