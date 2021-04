O Banco Português de Fomento, em articulação com a Secretaria Regional da Economia, decidiu alargar o âmbito territorial do novo instrumento de financiamento para médias e grandes empresas do sector do Turismo, anunciou hoje o executivo regional.

“É mais um instrumento ao dispor das empresas madeirenses. Estamos satisfeitos com a decisão do alargamento do âmbito territorial deste novo instrumento de apoio ao tecido económico”, sublinha Rui Barreto.

A nova Linha de Apoio à Economia – Médias e Grandes Empresas do setor do Turismo – está disponível já a partir desta sexta-feira (30 de Abril) e tem uma dotação global de 300 milhões de euros, "para fazer face a necessidades de liquidez decorrentes dos impactos da pandemia nas empresas do turismo".

A linha contempla a hipótese de uma parte do empréstimo poder ser convertida em fundo perdido, tendo como limite 20% do valor do financiamento se se mantiverem a totalidade dos postos de trabalho durante pelo menos 12 meses a contar da data de contratação do empréstimo. O prazo máximo das operações será de seis anos, com 18 meses de carência de capital.

As candidaturas estarão abertas até 31 de Dezembro de 2021, através do sistema bancário.

As médias e grandes empresas do turismo podem beneficiar de um montante de apoio de 4 mil euros por posto de trabalho, com os limites de 25% do volume de negócios em 2019 ou o dobro da massa salarial anual.

A linha é promovida pelo Banco Português de Fomento, mas financiada por fundos comunitários Região.