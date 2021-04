Morreu condutor do carro que atropelou dois polícias junto ao Capitólio em Washington

O condutor do carro que atropelou hoje dois polícias junto ao Capitólio, em Washington, morreu depois de ter sido alvejado pelas forças de segurança, anunciaram vários órgãos de comunicação social norte-americanos.

O capitólio foi fechado devido a uma "ameaça de segurança" depois de um carro ter invadido a entrada principal para o edifício e atropelado dois polícias, avançou a polícia da capital dos Estados Unidos.

Segundo a polícia, o condutor do veículo bateu com o carro numa das barricadas colocadas junto ao Capitólio e depois saiu da viatura com uma faca na mão, tendo sido baleado em seguida.

O condutor ainda chegou a ser transportado para o hospital, referiu a Polícia do Capitólio, dando conta que os dois polícias estão feridos, um dos quais em estado grave.

Os dois polícias foram também transportados para o hospital.

O incidente ocorreu hoje à tarde, na Avenida da Constituição, em Washington, e todos os edifícios do Capitólio e as ruas adjacentes estão fechados, tendo os serviços de segurança avisado para que todas as pessoas fiquem no interior e longe das janelas.

A segurança do Capitólio continua a ser a prioridade, apesar da recente redução de algumas das medidas de proteção adicionais que foram colocadas em prática após a invasão de 06 de janeiro por parte de apoiantes de Donald Trump, na qual morreram cinco pessoas.