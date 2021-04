Espanha com 10.474 novos casos e a incidência supera os 200 casos

A Espanha registou 10.474 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.387.022 total de infetados até agora, num dia em que a incidência por 100.000 habitantes nas últimas duas semanas alcançou os 201 casos.

O Ministério da Saúde espanhol também contabilizou hoje 131 mortes atribuídas à pandemia desde terça-feira, passando o total de óbitos para 76.756.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha voltou hoje a subir, de 196 (terça-feira) para 201 casos (hoje), diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores, depois de ter descido na terça-feira, contrariando a progressão que tem tido nas últimas semanas.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Navarra (434), Madrid (347), País Basco (346), Aragão (231), Andaluzia (222) e Catalunha (218).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais em todo o país 1.138 pessoas com a doença (1.318 na terça-feira), das quais 278 em Madrid, 235 na Catalunha e também 190 na Andaluzia.

Por outro lado, desceu para 9.795 o número de hospitalizados com a covid-19 (9.953), o que corresponde a 7,8% das camas, dos quais 2.153 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.152), 21,6% das camas desse serviço.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, confirmou hoje, num debate no parlamento a sua intenção de não prolongar o estado de emergência, em vigor para enfrentar a pandemia, para além de 09 de maio próximo.

O chefe do Governo afastou ainda a necessidade de aprovar um plano alternativo que sustente as medidas de restrição da mobilidade dos cidadãos, como a oposição tem exigido.

A Espanha recebeu hoje as primeiras 146.000 vacinas da empresa Jansen, mas o Ministério da Saúde informou que não vão ser utilizadas até que a Agência Europeia dos Medicamentes Dê um parecer sobre a sua administração na próxima semana.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.961.387 mortos no mundo, resultantes de mais de 137,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.931 pessoas dos 828.857 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.