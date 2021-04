Cardeal Tolentino Mendonça preside ao 13 de Maio em Fátima

O Cardeal madeirense José Tolentino Mendonça vai presidir à Peregrinação Aniversária de Maio no Santuário de Fátima, pela primeira vez, desde que foi nomeado bispo e depois cardeal.

A informação foi avançada pelo Cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, que disse que "quem preside, e toda a gente vai ficar muito agradada, será o Cardeal Tolentino Mendonça".

D. António Marto disse ainda que o Cardeal Tolentino trará "uma mensagem que falará ao coração de todos, crentes e não crentes, tema em que ele é muito perito", baseado no "tema que é Louvai o Senhor que levanta os fracos, os abatidos".

"O tema é um tema sempre actual, nós não imaginávamos, o ano passado, que estaríamos com uma terceira vaga da pandemia. Por conseguinte, é uma peregrinação de confiança e esperança para nos ajudar a viver este momento, com esta confiança de o superar e o vencer, e saber integrar na nossa vida", sustentou.

A peregrinação aniversária de Maio será o primeiro grande evento religioso com fiéis depois do confinamento, e calhará já na última fase do plano de desconfinamento do governo português, que permite a realização de "grandes eventos exteriores".

Terá como tema o mote do ano pastoral: 'Louvai o Senhor que levanta os fracos' e insere-se na dinâmica para os próximos três anos, período em que o santuário estará sintonizado com a preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), prevista para 2023 em Lisboa.