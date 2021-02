Banco de Afectos da Francisco Franco apadrinha crianças carenciadas da Guiné

O Banco de Afectos da Escola Secundária de Francisco Franco inicia hoje. junto da comunidade educativa. a campanha 'Vamos apadrinhar as crianças órfãs e carenciadas da Guiné Bissau', que se prolonga até ao final do mês de Março.

Os interessados em colaborar nesta campanha podem contribuir com manuais escolares (desde o pré-escolar ao ensino superior); cadernos, lápis, canetas ou outro material escolar; livros de histórias infanto-juvenis; livros didático-pedagógicos (para a Escola de Formação de Professores de Bolama); brinquedos e jogos didáticos; roupas leves de verão de bebé, criança, mulher e homem; calçado de criança; pequenos electrodomésticos; mobiliário e outros equipamentos (para escolas, hospitais, centros de saúde).

A actividade do Banco de Afectos da Escola Secundária de Francisco Franco é efectuada em parceria com a Associação Presença Feminina que, que mantém há anos uma cooperação com algumas Instituições da Guiné-Bissau, no âmbito do seu projecto 'Muitos Povos…Uma só Raça…'.

As doações podem ser deixadas no hall de entrada da Escola Secundária de Francisco Franco num espaço criado propositadamente para o efeito.