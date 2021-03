Oposição venezuelana vai recorrer a tribunal internacional se Governo impedir entrada de vacinas

A oposição venezuelana advertiu que vai recorrer para o Tribunal Penal Internacional se o Governo impedir a entrada no país de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca pedidas ao mecanismo Covax.

O acordo com o Fundo de Acesso Global para Vacinas Covid-19 (Covax) "vai permitir salvar muitas vidas (...) negar a imunização da população venezuelana ao vírus é uma causa adicional para que o regime seja julgado no Tribunal Penal Internacional" (TPI), afirmou o opositor William Barrientos, numa conferência de imprensa virtual na sexta-feira.

Eleito deputado em 2015, William Barrientos afirmou que a oposição defende "que cada venezuelano receba a sua dose" e continuará a esforçar-se, junto dos organismos internacionais, para que as vacinas "entrem no país sem conceitos de caráter ideológico, sejam distribuídas e administradas mediante os respetivos protocolos internacionais".

"O acesso às vacinas é uma emergência para todos os venezuelanos. O regime tem utilizado a pandemia com critérios de controlo social e desumano, o que vai contra a população vulnerável", disse.

Para o deputado, "toda a grave crise epidemiológica teria sido evitada se tivessem sido aplicados os protocolos necessários para o diagnóstico com suficientes laboratórios e testes de PCR adequados", bem como "medidas de proteção de pessoal (médico) e acesso a suprimentos, apetrechamento de hospitais, assessoria de entidades científicas em matéria de infetologia, virologia, alergologia, pneumologia e estabelecimento de cercos epidemiológicos corretos".

A oposição questionou o número de contágios diários com o novo coronavírus, cuja média diária ronda os 800 casos, de acordo com os último dados oficiais conhecidos, ao estimar "entre seis mil e sete mil infetados" diários, razão que levou hospitais e clínicas privadas ao "colapso".

Barrientos acrescentou que a oposição chegou recentemente a um acordo com os Estados Unidos para libertar fundos venezuelanos para a aquisição de vacinas através do mecanismo Covax, incluindo as dos laboratórios AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson.

A oposição venezuelana reiterou que a vacina da AstraZeneca não representa um risco para a população.

Em 16 de março, o Governo venezuelano anunciou que não vai autorizar o uso local da vacina da AstraZeneca, devido aos efeitos secundários ocorridos nos pacientes.

"A Venezuela não autorizará que a vacina AstraZeneca seja usada no nosso país devido aos efeitos que tem nos pacientes", anunciou a vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, na televisão estatal venezuelana.

Em 22 de março, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou duas semanas de "quarentena radical", até depois da Páscoa, para tentar travar a propagação local da variante do novo coronavírus detetada no Brasil.

A Venezuela contabilizou 1.532 mortes e 154.165 casos da covid-19, desde o início da deteção da doença no país, em março de 2020.

Em 02 de março, o país recebeu meio milhão de doses de vacinas da farmacêutica estatal chinesa Sinopharm, depois de ter recebido, em fevereiro, as primeiras 100 mil doses da vacina russa.

De acordo com a Academia de Medicina da Venezuela, o país necessita de 30 milhões de vacinas para 15 milhões de pessoas, 3,5 milhões das quais pessoal prioritário.

Segundo a Associação de Clínicas e Hospitais (ACCH), as áreas de hospitalização e isolamento e de terapia intensiva de 11 clínicas privadas da cidade de Caracas estão a registar entre "95% e 100%" de ocupação de pacientes diagnosticados com a covid-19.

