Falta de água em São Gonçalo e Santa Maria Maior

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a um problema grave ocorrido nesta madrugada de sábado, com uma rotura numa conduta que obrigou a fechar o reservatório de água do Palheiro Ferreiro, uma parte substancial dos consumidores em São Gonçalo e Santa Maria Maior vão ficar sem abastecimento de água durante este sábado, 27 de Março, pelo menos até às 16 horas.

A equipa das Águas do Funchal já se encontra no terreno desde a madrugada a fazer tudo o que está ao seu alcance para reduzir o impacto desta ocorrência. A Autarquia agradece a compreensão de todos. CMF