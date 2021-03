Benfica vence Boavista (2-0) com dois golos de Seferovic

Um 'bis' do suíço Seferovic deu hoje a vitória por 2-0 ao Benfica na receção ao Boavista, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol, com as 'águias' a igualarem a pontuação do FC Porto no campeonato.

No Estádio da Luz, Seferovic, que já tinha 'bisado' na última jornada, no triunfo 'encarnado' frente ao Belenenses SAD (3-0), marcou aos 42 e aos 52 minutos, e ainda viu um golo anulado, pelo videoárbitro, por fora de jogo, aos 74.

Com a vitória de hoje, o Benfica 'vingou' a derrota na primeira volta frente ao Boavista, que hoje ficou reduzido a 10 aos oito minutos, por expulsão de Chidozie, e que é 15.º, com 21 pontos, e, apesar de manter o quarto posto, igualou os 48 pontos do FC Porto, que no domingo recebe o Paços de Ferreira.