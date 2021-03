Há partidos apenas interessados em "destruir o CINM e em prejudicar a Madeira"

A deputada Sara Madruga da Costa destacou, hoje, a relevância da participação e o contributo da SDM, da ACIF e da APCINM no procedimento legislativo de revisão do estatuto dos benefícios fiscais do CINM – Centro Internacional de Negócios da Madeira, sublinhando “que a audição a estas entidades e as intervenções do PS foram ao encontro daquilo que defendemos e que temos vindo a defender desde o início, nomeadamente no que toca à desadequação da proposta do Governo da República e os riscos para o futuro do CINM caso a mesma venha a ser aprovada”.

Citada em comunicado de imprensa do PSD-M, a deputada valorizou o facto “do PS ter reconhecido a necessidade de alterar a proposta e de obter um consenso para a revisão do estatuto dos benefícios fiscais”, destacando ainda, a concordância das entidades ouvidas com as soluções apresentadas pelo PSD.

“Não temos dúvidas de que a nossa proposta constituirá uma boa base de trabalho para o consenso e para a nova redacção do estatuto dos benefícios fiscais que se impõe” Sara Madruga da Costa, deputada do PSD-M na Assembleia da República

A deputada defende “uma maior participação e envolvência da sociedade civil nos procedimentos legislativos”, dando como exemplo a importância dos esclarecimentos que foram prestados, ontem, para uma melhor reflexão e para a elaboração de uma proposta de revisão que vá de encontro aos interesses da Madeira.

“Da minha parte continuarei a procurar o envolvimento da sociedade civil madeirense na elaboração das leis e a maior abertura e proximidade da população com a Assembleia da República” Sara Madruga da Costa, deputada do PSD-M na Assembleia da República

Sara Madruga da Costa que, neste enquadramento, não deixou de lamentar que o BE, o PAN e o PCP não tenham colocado questões ou sequer pedidos de esclarecimento na audição que teve lugar ontem na Comissão de Orçamento e Finanças “o que revela, uma vez mais, que estes partidos apenas estão interessados em destruir o CINM e em prejudicar a Madeira e não verdadeiramente preocupados com os madeirenses e porto-santenses”.