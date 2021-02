Idoso de 84 anos investigado em Itália por favorecer imigração ilegal

Um idoso de 84 anos que dirige, juntamente com a mulher, uma associação de voluntários para ajudar refugiados a chegarem a Trieste, no norte de Itália, está a ser investigado por "favorecer a imigração ilegal", anunciaram hoje fontes policiais.

Gian Andrea Franchi e a sua mulher, Lorena Fornasir, de 68 anos, ajudam imigrantes há dois anos através da associação Linha d'Ombra e, na madrugada de terça-feira, a polícia foi à sua residência para apreender computadores, documentos e telefones como parte de uma investigação aberta contra ele.

Segundo a organização, os voluntários só atendem os migrantes que chegam à cidade pela rota dos Balcãs: esperam por eles em frente à estação de Trieste com medicamentos, desinfetantes e ligaduras com o qual realizam um "lava-pés laico" para permitir a continuação da viagem.

No entanto, o quartel-general da polícia de Trieste justificou a operação em casa do casal como um golpe "destinado a opor-se a uma organização criminal destinada à entrada e trânsito de imigrantes ilegais com fins lucrativos", segundo o comunicado da polícia.

Porém, como explicou Franchi na página da associação na Internet, a investigação policial "baseia-se num ato de assistência e hospitalidade dado em julho de 2019 a uma família iraniana".

"Querem associar-me a uma rede de contrabandistas que, antes e depois da minha intervenção, se aproveitaram da família de refugiados", vincou o homem de 84 anos.

Em nota, a associação referiu que "hoje, em Itália, oferecer sapatos, roupa e comida a quem precisa para sobreviver é uma ação mais perseguida pela polícia do que a apologia do fascismo".