27.ª entidade recebeu certificado Madeira Safe to Discover

Os Postos de Turismo afectos à Direcção Regional de Turismo já estão certificadas com o diploma 'Madeira Safe to Discover', instituído para assegurar que o sector está a cumprir devidamente os requisitos contra riscos biológicos, incluindo acrílicos de atendimento, separadores de recolha de informação em brochuras em novos expositores, meios tecnológicos para descarregar os mesmos para os telemóveis (através de QR Code), circuito de saídas e entradas, higienização, entre outros pequenos pormenores que asseguram o melhor atendimento aos visitantes.

Hoje foi entregue o certificado aos Postos de Turismo numa rápida cerimónia que decorreu na instalações à Avenida Arriaga, com a presença do secretário regional do Turismo e Cultura. Eduardo Jesus enalteceu todos quantos têm aderido a esta certificação, totalizando já 27 empresas e entidades. Outras 20 estão no processo de certificação, acreditando o governante que em breve a Madeira atingirá perto das 60 certificações.

"Quisemos fazer parte deste processo porque a responsabilidade é dividida entre o sector público e privado", justificou, ainda que refira que no caso específico do posto de atendimento e de informação turística do Funchal terá sido das primeiras entidades a aderir a várias das medidas que agora vê serem certificadas por uma entidade externa (SGS).

"É extraordinariamente importante que todo o sector esteja aqui representado, através das várias actividades que o compõem e, naturalmente, que este envolvimento público é uma parte dessa responsabilidade ", frisa. "Temos vindo a verificar a afirmação daquela que sempre foi a ideia que a Madeira teve no que diz respeito à necessidade de conferir confiança ao viajante. E, hoje, os estudos que são feitos todas as semanas, com resultados a serem conhecidos das investigações, revelam que a maior preocupação das pessoas tem a haver com a confiança. O facto de viajarem para um sítio onde haja este tipo de cuidados contra os riscos biológicos e nas práticas do dia-a-dia, quer sejam nos sítios onde ficam hospedados, quer no ambiente público".

Eduardo Jesus lembrou que "desde muito cedo" a Madeira enveredou por esse caminho, "daí talvez o posicionamento também se afirmou bastante cedo e hoje somos vistos como um destino seguro. O que, naturalmente, é extremamente importante para o relançamento e reabertura do sector", concluiu.

Refira-se que para aceder a esta certificação, a Associação de Promoção da Madeira tem um apoio para ajudar as empresas no investimento necessário para cumprir os critérios da certificação. "Quem se sentir atraído por este processo e reconhecer a utilidade do mesmo, neste espírito que já referi de afirmação de um sector seguro e como tal um grande contributo para o posicionamento da Madeira nessa lógica da confiança, adere, sujeita-se ao desenvolvimento de uma série de procedimentos internos que vêm garantir essa aferição pela empresa acreditada para o efeito", concluiu.