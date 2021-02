O Banana Glamping é o vencedor do Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition. O anúncio foi feito, esta manhã, pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, numa cerimónia online que também contou com o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e representantes das sete regiões turísticas nacionais.

O Banana Glamping é um novo conceito de complexo turístico sustentável, pensado para reaproveitar o desperdício das bananeiras da Madeira. Super Bock Group e Fórum Turismo premeiam solução assente nos princípios da Sustentabilidade

A construção de um glamping com materiais provenientes da transformação das folhas de bananeira da Madeira é o grande vencedor do Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition, promovido pelo Fórum Turismo e o Super Bock Group, que conta com o apoio institucional do Turismo de Portugal. O objetivo deste concurso era identificar novas oportunidades para uma das sete regiões turísticas nacionais, contribuindo para tornar Portugal um destino turístico mais sustentável, através do produto Turismo de Natureza.

O conceito do Banana Gampling nasce da vontade de três jovens, com formação nas áreas do Turismo, do Marketing e da Engenharia Mecânica, em criar um complexo turístico sustentável na ilha da Madeira, que une as três vertentes da Sustentabilidade, através de um produto genuíno que faz parte da história e da identidade deste destino insular.

Globalmente, o projeto vencedor do Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition promove a economia circular, já que pretende reaproveitar o desperdício das bananeiras da Madeira para construir as estruturas de glamping. Para além de incentivar à fruição de um Turismo mais sustentável, o Banana Glamping possibilita a preservação do património da Madeira e apoia a comunidade local, pela necessidade de criar parcerias com os produtores e por permitir gerar experiências autênticas no destino à volta da cultura da banana.

Este projeto foi, assim, identificado pelo júri do Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition e pela respetiva entidade turística como uma solução enquadrada com os princípios da Sustentabilidade. Para além da viabilidade económica, os critérios em análise incluíam o apoio às comunidades locais, o respeito pela cultura e a preservação do património natural e edificado e a mitigação dos impactos negativos no meio ambiente. São prioridades globais que refletem o momento atual, marcado pela crise pandémica, e possibilitam gerar respostas adequadas para os territórios se desenvolverem social e economicamente através do Turismo.

A diretora de Comunicação, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Super Bock Group, Graça Borges, afirma que “o Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition recebeu centenas de projetos, o que nos deixa particularmente felizes, pela forma como esta chamada à sociedade teve um efeito tão mobilizador e positivo. Encontrámos ideias fantásticas, várias com aplicabilidade fora da região para as quais foram propostas e isto mostra o potencial empreendedor em Portugal. Felicito todos os que concorreram, em particular os vencedores.”

“O Super Bock Group aliou-se a esta iniciativa precisamente por considerar que apenas com a união de esforços, nomeadamente em matéria de Sustentabilidade, é possível adotar as melhores práticas e gerar resultados que vão beneficiar a sociedade como um todo. É o que fazemos dentro da organização, nos mais variados projetos, e que se reflete também nesta colaboração que junta empresas, entidades públicas e privadas, e os consumidores,” conclui Graça Borges.

Já o presidente do Fórum Turismo, António Marto, refere que “o Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition mostrou projetos com elevados níveis de maturidade, diferentes na forma e na execução, mas sempre em benefício de um Turismo nacional mais sustentável. O desafio que lançámos foi cumprido e, de facto, foi um trabalho hercúleo, já que esta competição decorreu durante a pandemia. Recebemos, no total, mais de 700 ideias e retirámos o que de melhor está a ser pensado para inovar no setor. É uma iniciativa que pensa o futuro e os resultados mostram que é possível desenvolver projetos viáveis enquadrados no conceito de Sustentabilidade.”

O Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition recebeu 740 ideias, de onde foram selecionadas 190. Os sete finalistas foram apurados com o apoio das entidades turísticas nacionais, tendo cada uma selecionado a melhor ideia para a sua região. O vencedor, conhecido esta manhã, para além de um prémio pecuniário no valor de 5 mil euros, poderá dar continuidade ao seu projeto em colaboração com o Turismo da Madeira.

O Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition lançará, brevemente, uma nova competição dedicada à Sustentabilidade no canal horeca, um dos setores que também está a ser particularmente afetado pela pandemia.