Morreu veterano e herói dos britânicos desde início da pandemia

Tom Moore, o veterano da Segunda Guerra Mundial com 100 anos que cativou a população britânica no início da pandemia de covid-19 pelos seus esforços para angariar fundos, morreu hoje com a doença, revelou a família.

"O último ano de vida do nosso pai foi verdadeiramente notável. Ele rejuvenesceu e fez coisas com as quais sempre sonhou. Embora ele tenha estado em tantos corações por pouco tempo, ele foi um pai e avô incrível, e ele permanecerá vivo nos nossos corações para sempre", anunciou, pela rede social Twitter.

Moore tinha sido internado no hospital de Bedford no domingo por necessidade de ajuda respiratória, na sequência de complicações com uma pneumonia que entretanto foi agravada pelo coronavírus.

O antigo militar tornou-se num símbolo de esperança nas primeiras semanas da pandemia de covid-19, em abril de 2020, quando completou 100 voltas em torno do seu jardim em Inglaterra antes do dia do seu 100.º aniversário, com a ajuda de um andarilho devido à dificuldade em andar.

Graças à partilha do seu desafio nas redes sociais e comunicação social, conseguiu ultrapassar o objetivo de angariar 1.000 libras (1.128 euros) e chegou a cerca de 33 milhões de libras (37 milhões de euros) de donativos para o serviço nacional de saúde britânico.

Lembrando a proeza "fabulosa" alcançada aos 100 anos que motivou outras pessoas a cumprir desafios semelhantes, o primeiro-ministro, Boris Johnson, disse hoje que Tom Moore "tornou-se não só numa inspiração nacional, mas num farol de esperança para o mundo".

Moore, que foi promovido a capitão quando se encontrava na Índia e em Myanmar (ex-Birmânia) durante a guerra, foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II em julho pelos seus esforços na angariação de fundos para o Serviço Nacional de Saúde.

O Reino Unido registou 1.449 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 108.013 desde o início da pandemia covid-19, o número mais alto na Europa e o quinto maior a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.