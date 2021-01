Custos da pandemia na Madeira geram discórdia entre autarcas

Pedro Coelho, presidente da Autarquia de Câmara de Lobos, defendeu hoje, na antena da TSF-Madeira, que a Madeira deveria ser apoiada pelo Governo da República relativamente aos custos da pandemia. "Nós também somos portugueses, temos as nossas dificuldades e devemos ter essa solidariedade", referiu, salientando a necessidade de haver boas relações entre os governos de Lisboa e da Região.

Opinião contrária tem Miguel Silva Gouveia. O presidente da Câmara Municipal do Funchal referiu que estas despesas devem ser assumidas pela Madeira, já que a saúde está regionalizada.

"Quem pediu a autonomia na Região do sector da saúde deveria considerar cortar outro tipo de despesas claramente supérfluas para poder acudir às necessidades", adiantou o autarca do Funchal, dando como exemplo da má aplicação de dinheiro o facto de o Governo ter gasto um milhão de euros na nova ala do Hospital durante esta fase de pandemia.



Reconhece que a Madeira tem um modelo autonómico de combate à pandemia que tem permitido fazer face aos desafios pandémicos e coloca a Região numa posição bem melhor do que qualquer região do país.

Miguel Silva Gouveia diz não entender o empréstimo contraído pela Madeira em 458 milhões para fazer face à pandemia. "Eu e todos nós queremos saber onde foi aplicado este dinheiro", questiona o autarca do Funchal.



Segundo o presidente da Câmara do Funchal, os apoios financeiros aplicados no continente vêm dos fundos comunitários, que a Madeira também recebe através do IDR. "Se calhar todos nós deveríamos ter mais, mas estar a exigir agora mais à Madeira, à custa de tirar aos outros, não acho que seja correcto", adiantou o autarca.

A resposta de Pedro Coelho chegou prontamente: "não estamos a falar de apoios comunitários, mas de apoios do Orçamento do Estado que deveriam contemplar os madeirenses".