Subestimámos falta de capacidade de produção de vacinas, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu hoje que foi subestimada a "falta de capacidade de produção em massa" da vacina da covid-19, salientando que pode ser acelerada a introdução de novas vacinas no mercado.

"Subestimámos a falta de capacidade de produção em massa, uma produção rápida por parte das empresas farmacêuticas e, olhando agora para o futuro, penso que podemos ainda reduzir o tempo do processo regulamentar de aprovação da introdução das vacinas no mercado", disse Von der Leyen numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

"Vemos que agora há problemas também na escala de produção [de vacinas da covid-19], há um estrangulamento nas cadeias de abastecimento em termos de matérias-primas e de capacidade de produção em grande escala", acrescentou Von der Leyen.

"As coisas estão agora a avançar, estamos a trabalhar com as empresas farmacêuticas, que têm também as suas responsabilidades em termos de entregas mundiais", sublinhou a líder do executivo comunitário.

A presidente da Comissão referiu ainda que os responsáveis das farmacêuticas "eles são muito claros, dizendo que mesmo que houvesse milhares de milhões [de euros] investidos, não poderiam entregar mais doses, porque é preciso desenvolver as vacinas",

Ursula von der Leyen referiu ainda que "muito foi feito nos últimos dez meses para termos agora três vacinas e podermos começar a vacinar".

António Costa, em representação do Conselho da União Europeia, cuja presidência Portugal assume este semestre, Sassoli e Von de Leyen assinaram hoje, em Bruxelas o regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

