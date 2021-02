Tim Soderstrom quer "adaptar-se rápido" ao Marítimo

A última contratação do Marítimo, o sueco Tim Soderstrom, realiza no Funchal a primeira experiência fora do seu país e afirma que quer "adaptar-se rápido" no clube da I Liga portuguesa de futebol.

"Quero adaptar-me rápido e espero aprender bastante, não só dentro do campo, como fora. Espero aprender o mais rápido a língua portuguesa para facilitar a adaptação", frisou o atleta, que chega da equipa sueca Hammarby, em declarações à televisão do clube insular.

Em final de contrato com o emblema que tem Zlatan Ibrahimovic como coproprietário, foi autorizado a falar com outros clubes, optando pelos madeirenses, onde afirma querer "começar já a trabalhar" e poder "dar o seu melhor" para que todos tenham "muito sucesso".

Foi o próprio clube escandinavo a anunciar a saída do lateral-direito, que também desempenha a posição de médio, para o Marítimo, no último dia de mercado de transferências.

O defesa sueco Tim Soderstrom, que assinou contrato válido por duas temporadas e meia, junta-se ao médio italiano Stefano Beltrame, ao avançado brasileiro Sassá e o defesa cipriota Andreas Karo no leque de contratações do Marítimo em janeiro.