Ribeira Brava destina 180 mil euros para os bombeiros

A Câmara Municipal da Ribeira Brava vai destinar 180 mil euros para os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, no âmbito de um protocolo anual de cooperação entre estas duas entidades, referente a 2021.

Esta foi uma decisão aprovada na Reunião de Câmara desta quinta-feira, no seguimento de outras já aprovadas em anos anteriores.

"Atendendo a que a autarquia da Ribeira Brava é a primeira entidade a disponibilizar uma verba para esta associação humanitária no ano de 2021, este valor será dividido em doze parcelas. A grande prioridade será o pagamento dos salários aos membros desta corporação nos primeiros meses do ano que agora se inicia", explica a autarquia através de comunicado.

Na mesma reunião ficou ainda decidido atribuir um prémio de mérito universitário, no valor de 250 euros, a três alunos do município com média superior a 18 valores. "Estes estudantes já eram beneficiários de uma bolsa de estudo fornecida pela autarquia, no âmbito do projeto de Apoio à Formação Académica Superior", conclui a Câmara ribeira-bravense.