Marcelo dá posse a Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada na 2.ª feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dar posse a Henrique Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) na segunda-feira, considerando "ser chegado o tempo" de exonerar Mendes Calado do cargo.

O Conselho de Ministros aprovou hoje propor ao Presidente da República a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), substituindo Mendes Calado.

No mesmo dia, ao final da tarde, através de uma nota na página da Presidência da República, foi anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa "vai nomear Chefe do Estado-Maior da Armada o Senhor Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de Almirante".

"A posse do futuro CEMA realizar-se-á na próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro, às 15:00, de acordo com as regras adotadas pela Presidência da República nas posses conferidas em pandemia", refere a nota.