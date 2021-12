Gouveia e Melo vai mesmo ser o novo chefe do Estado-Maior da Armada

o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que coordenou a task-force da vacinação contra a covid-19, vai ser o próximo Chefe do Estado-Maior da Armada.

A tomada de posse do novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) está prevista para a próxima quinta-feira depois de cumpridas todas as formalidades do processo, revela a rádio TSF, esta quarta-feira.

O actual CEMA é o almirante António Mendes Calado, cujo pedido de exoneração só será recebido por Belém após a reunião desta quarta-feira do Conselho do Almirantado, que tem de se pronunciar sobre a nomeação, explica ainda a TSF.

A TSF cita fontes ligadas ao processo para avançar que, após a reunião do Conselho do Almirantado, será ouvido o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e, só depois, o Governo vai pedir ao presidente da República a exoneração do atual CEMA e a nomeação do vice-almirante Gouveia e Melo.