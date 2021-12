Pandemia continua a marcar a actualidade nos jornais

Bom dia, estas são as capas dos principais jornais e revistas publicadas hoje, com as notícias que marcam a actualidade.

Na revista Visão:

- "2021: O ano da confiança na ciência"

- "Como os portugueses aderiram à vacinação"

- "Fotos, figuras e acontecimentos que ficaram na História"

- "Vidas memoráveis"

Na revista Sábado:

- "A verdadeira história da mãe de Jesus"

- "Entrevista ao historiador James D. Tabor: 'Maria era uma mulher extraordinária"

- "Virologista Pedro Simas falhou eleição em Lisboa, mas foi contratado para assessor"

- "Artistas já faturaram milhares no negócio das obras de arte digital"

No semanário NOVO:

- "Porque falham as sondagens?"

- "José da Câmara, o fadista emprestado à política"

- "25 de Abril: Vasco Lourenço nega conflito com Ramalho Eanes"

- "Entrevista: Ribau Esteves admite 'coligação de Governo entre Rui Rio e António Costa"

- "Justiça: Em 269 processos, André Ventura é um dos raríssimos condenados por crimes de ódio"

No Correio da Manhã:

- "Fadista relata momentos de horror: Cristina Branco liga para o 112 após choque"

- "Tragédia na A1: Morte de Sara Carreira"

- "FC Porto-Benfica: Clássico de alta pressão com treinadores na bancada"

- "Casa Pia-Sporting (1-2): Gansos fazem sofrer leão"

- "Condutor acusado: Ministra Van Dunem fica com motorista de Cabrita"

- "Pandemia: Restaurantes revoltados com medidas restritivas"

- "Mais caras em Lisboa: Rendas de casa aumentam 7,4%"

- "Ex-presidente do Alandroal: Autarca detido cumpre cinco anos de cadeia"

- "Algarve: Judiciária investiga explosão em vivenda em Quarteira"

- "Bebés 2021: Francisco e Maria são os nomes mais populares"

No Público:

- "Saúde pública não consegue rastrear todos os casos nas primeiras 24 horas"

- "Christine Ourmières-Widener: 'Só se consegue concluir o plano da TAP se todos "estiverem alinhados'"

- "Segurança Social: Estado vai comparticipar lares e centros de dia em 50%"

- "Opinião: Presidente escreve sobre 'um ano de transição'"

- "Europa: Conversações entre Rússia e EUA começam em janeiro"

- "Ângela Ferreira: Portugal terá de restituir artefactos às ex-colónias"

- "Entrevista: Maria José Morgado diz que 'o poder político é sempre muito forreta com a justiça'"

- "Habitação: Foi no interior que as rendas das casas mais subiram durante a pandemia"

No Diário de Notícias:

- "Pandemia: DGS está há quatro meses para reconhecer vacinas da Astrazeneca tomadas fora"

- "Clássico na Taça: Jesus inquieto com abordagem do Flamengo. Conceição tenta equilibrar histórico"

- "Gouveia e Melo: Desafios e visões do vice-almirante para revolucionar a Armada"

- "Ómicron: Governos europeus obrigados a adotar novas restrições"

- "Aviação: Transportadoras avisam que multas altas e regras pouco claras de Portugal podem anular rotas"

- "Habitação: Novas rendas em Lisboa estão a subir desde abril"

- "Chagas, pragas e percevejos: Moedas já fechou um dos centros denunciados por condições indignas e reencaminhou os sem-abrigo"

- "Cabaz de Natal: que filmes ver nesta quadra natalícia?"

- "Vieira da Silva: Migração é um fenómeno 'desafiante e complexo'"

No Jornal de Notícias:

- "Juízes alertam para caos nos tribunais com mudanças à lei anticorrupção"

- "Venda limitada após corrida aos autotestes"

- "Retaguarda: Famílias não estão a acolher crianças das instituições"

- "Pandemia: Comércio tradicional preso por um fio"

- "Consoada: Seis pratos regionais sugeridos por chefes"

- "Plano de salvação da TAP deixa o Norte de fora"

- "Reino Unido: Drama dos migrantes sem solução à vista"

- "Taça de Portugal: Dragão lotado no clássico que vai decidir quem terá um Natal mais doce"

- "Sporting: Leões seguem na prova (2-1) mas suam na vitória sobre o Casa Pia"

No Inevitável:

- "Covid-19: Natal com mais de 200 mil isolados e infeções em níveis recorde"

- "Unicórnios portugueses valem 36 mil milhões e empregam 11 mil pessoas"

- "A China está a deixar o mundo boquiaberto"

- "Marcelo concede cinco indultos natalícios. Os mesmos que em 2020"

- "Gouveia e Melo: PCP critica, PSD diz que nomeação é 'justificável'"

- "Habitação: Rendas das casas sobem 7,4% no terceiro trimestre"

- "Covid-19: França prevê 100 mil casos diários de novos infetados"

- "Balanço do ano em livros: As escolhas que o poderão ajudar"

No Negócios:

- "O ano da vacina"

- "As personalidades, os acontecimentos e os negócios que mais marcaram 2021"

- "Bruxelas cria três novos impostos para financiar os custos da bazuca"

- "Dourogás junta-se à Lightsource bp no hidrogénio verde"

- "Uma viagem pelos vinhos mais caros feitos em Portugal"

- "Entrevista a Nuno Maulide: 'Descobrimentos foram um projeto de investigação fabuloso'"

No O Jogo:

- "FC Porto-Benfica: Clássico sem rede: Com Conceição e Jesus de fora, dragões e águias discutem vaga nos 'quartos' da Taça e quem perder, cai"

- "Casa Pia-Sporting (1-2): Leão passou por um aperto"

- "Vizela-Braga: 'Há muito sumo para espremer', Carvalhal diz estar em sintonia com António Salvador e não precisar de reforços para o ataque"

- "Leça-Paredes 1-1 (6-5 nas g.p.): Galil tomba Paredes"

No Record:

- "Casa Pia-Sporting (1-2): Sarabia vira a Taça"

- "Jorge Jesus e o mengão: 'Não há hipóteses de sair agora', técnico diz que regresso só é possível em maio"

- "FC Porto-Benfica: Pepe dá tudo para ir a jogo"

- "Dragão a ferver: Primeira lotação esgotada desde o início da pandemia"

No A Bola:

- "FC Porto-Benfica: Clássico com vista para o rio"

- "Desfecho pode decidir futuro imediato de Jorge Jesus nas águias"

- "Casa Pia-Sporting (1-2): Tirado a ferros"