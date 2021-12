Justiça e saúde em destaque nos jornais nacionais

Bom dia, estas são as capas dos jornais nacionais que saem hoje para as bancas.

No semanário O Jornal Económico:

- "Investidores vão avançar com valores para Meo até dia 20"

- "Santander envia por erro cartas sobre risco de incumprimento"

- "'Siemens Portugal vai contratar mais 500 pessoas nos próximos cinco anos', Pedro Pires de Miranda, CEO da Siemens Portugal"

- "Entrevista: Exportações nacionais do setor das pescas próximas de superar a barreira dos mil milhões de euros, secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho"

- "Investimento em imóveis comerciais cai para o nível mais baixo desde 2016"

- "Pedro Rodrigues, opositor de Rio, pede ao líder do PSD para 'não ser muleta do Partido Socialista'"

- "Especialistas dizem que estratégia de preços da TAP pode estar a afastar turistas de Portugal"

- "Política Monetária: BCE compensa fim do PEPP com reforço do programa regular de compra de dívida"

- "Eleições Legislativas: Um em cada três deputados não irá regressar ao parlamento no próximo ano"

No Correio da Manhã:

- "Teia de fuga ao fisco: Empresário falido esconde milhões em 'offshores':"

- "Motorista de César Ventura também foi detido"

- "No Algarve: Pinho preso em moradia de férias a 200 metros da praia"

- "Sondagem: PS e PSD longe da maioria absoluta. Direita cresce"

- "Crimes sexuais: Cadastrado apanhado por violar amiga dos filhos"

- "Benfica: Flamengo em Lisboa quer levar Jesus"

- "Sporting: Palhinha entra e Tiago Tomás sai"

- "Pandemia: Portugal encomenda 4.ª dose da vacina"

- "Censos 2021: Famílias portuguesas pagam caro pela casa"

- "Indemnização a juiz: Sargentos da GNR fazem peditório"

No Público:

- "Testar, arejar, usar máscara: Como proteger a família nas festas que estão a chegar"

- "Há tradutores de tribunais à espera de serem pagos há dez anos"

- "Emir Kusturica: 'A felicidade produzida pela arte é o maior feito dos homens'"

- "Em dez anos: Segurança Social encaixou 5,2 mil milhões com imigrantes"

- "Congresso: PSD em modo de campanha, com instabilidade à espreita"

- "Direito de Resposta: Paulo Campos responde sobre crimes nas PPP"

No Jornal de Notícias:

- "Portugueses gastam mais nas compras este Natal"

- "Envelhecimento agrava-se no Norte e Centro"

- "Conceição e Jesus fora do clássico da Taça de Portugal"

- "Sondagem AXIMAGE para JN/DN/TSF Legislativas Costa parte na frente, mas Rio está a crescer"

- "Vacinas: Ómicron obriga país a reservar quarta dose"

- "Boaventura: Empresário lavava dinheiro de terceiros"

- "Manuel Pinho: Ex-governante recusa explicar 'luvas' do BES"

- "Porto: Policiamento reforçado junto às faculdades"

No Diário de Notícias:

- "Constantino Sakellarides: 'É o momento para um choque terapêutico na Saúde"

- "Covid: Especialista defende medidas 'para evitar situação mais grave'"

- "Compra de dívida acaba em março: Centeno alinha com Lagarde e corta reforma portuguesa"

- "Sondagem: Costa tem vantagem, mas Rio está a crescer"

- "Congresso: Rangel sai do caminho do líder do PSD. Montenegro e Pinto Luz preparam listas"

- "Censos: Num país a perder habitantes, Lisboa e Algarve crescem à custa de estrangeiros"

- "Restauro: Galeão do Sal regressa a Cascais após requalificação"

- "'O Dissidente': Da luta pela liberdade de expressão à morte de Jamal Khashoggi"

No Inevitável:

- "'Bruxa' de Pinto da Costa passou a funcionária do FC Porto"

- "Entrevista a Pedro Ferraz da Costa, empresário e presidente do Fórum da Competitividade: 'Temos muitas pessoas que não querem trabalhar e o sistema permite'"

- "Censos: Idosos já são quase o dobro dos jovens em Portugal e vão ser cada vez mais"

- "Congresso do PSD. Rio anunciou os homens fortes que candidatará aos órgãos do partido"

- "Covid-19. Lisboa com maior subida de diagnósticos nos últimos dias"

- "100 anos de Seleção Nacional"

No semanário NOVO:

- "Especial Congresso do PSD: Rio já tem Governo"

- "A face perdida de António Ferro, o propagandista do Estado Novo"

- "Alegre ataca Costa pela exclusão de Assis das listas de deputados"

- "Agricultura. Produtores com a corda na garganta: preço dos alimentos vai subir em 2022"

- "Refugiados. As histórias de quem caminhou 30 dias pelo deserto para fugir aos talibãs e chegar a Portugal"

No Negócios:

- "Novo cheque da 'bazuca' só chega após as eleições"

- "Entrevista a Nuno Peixinho 'Andamos tão ocupados com o dia a dia que já nem olhamos para o céu'"

- "O que nos leva a acreditar em teorias da conspiração"

- "O voluntariado não é um 'hobby', é compromisso"

- "Sondagem Direita sobe e Chega já é a terceira força política"

- "Construtora Lucios em PER com lista de 1.234 credores"

- "Fundos duplicam exposição ao clube dos juros negativos"

- "Mutualista Saiba o que propõem os quatro candidatos ao Montepio"

No A Bola:

- "Natal sem Jesus: Está fora do clássico da Taça depois de tribunal ter rejeitado providência cautelar"

- "E talvez sem Conceição: Técnico do FC Porto aguarda decisão do Tribunal Central Administrativo do sul... que 'tramou' o treinador do Benfica"

- "Boavista-SC Braga (5-1): Pantera esmaga guerreiros e chega à Final Four"

- "Sporting: Amorim perde Tiago Tomás, mas ganha Palhinha"

- "Seleção nacional: Duelo ibérico na Liga das Nações"

- "Benfica: Otamendi pronto para voltar"

- "A história de Umando Candé, Dragão de Ouro aos 16 anos"

No Record:

- "Benfica: Everton ameaça sair: Descontentamento do brasileiro aumenta"

- "Jorge Jesus admite regressar ao Flamengo"

- "Sporting: Amorim ganha Palhinha e perde Tiago Tomás"

- "FC Porto: Vitinha já manda"

- "Boavista-SP Braga (5-1): Panteras humilham minhotos"

- "Taça de Portugal. Clássico no Dragão: JJ de fora e Sérgio... à espera"

- "Liga dos Campeões: Espanha no caminho das seleções"

No O Jogo:

- "Semedo vai ser dragão: FC Porto pagará 250 mil euros pelo empréstimo até ao final da época"

- "FC Porto: Equipa B já valeu 21 apostas de Conceição"

- "Boavista-Braga (5-1): Goleada histórica"

- "Benfica: Jesus falha primeiro clássico"

- "Sporting: Covid faz mais uma baixa: Tiago Tomás também testou positivo e fica de fora de dois jogos"