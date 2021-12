Saiba o que hoje é notícia

O Conselho de Ministros reúne-se hoje extraordinariamente para adotar novas medidas de combate e prevenção da pandemia de covid-19, que serão depois apresentadas pelo chefe do executivo, António Costa.

Esta reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para quinta-feira, como é habitual, mas o primeiro-ministro decidiu antecipá-la para hoje.

"Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologistas que têm apoiado o executivo", disse uma fonte do executivo à agência Lusa.

"Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação", acrescentou.

A incidência de infeções com o vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional, passando para os 558,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) estabilizou nos 1,07, indicam dados oficiais.

Segundo a DGS, em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde sexta-feira, de 525,5 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 558,5.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.796 pessoas e foram contabilizados 1.227.854 casos de infeção.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Dois confrontos entre primodivisionários, a receção do Tondela ao Estoril Praia e do Famalicão ao Portimonense, dão o 'pontapé de saída' nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, marcados pelo clássico FC Porto-Benfica.

O Tondela, 15.º classificado da I Liga, muito perto da 'zona vermelha' da classificação, defronta a partir das 18:45 uma equipa estorilista que ocupa um surpreendente quinto lugar e frente à qual já perdeu esta época em casa, por 2-1, em setembro, na quinta jornada.

Os pressupostos mantêm-se em Famalicão, às 20:45, onde a equipa anfitriã, que vai estrear Rui Pedro Silva como sucessor de Ivo Vieira, perdeu por 3-0 na receção ao Portimonense, há um mês, na 12.ª jornada do campeonato, no qual ocupa o 16.º lugar, em zona do 'play-off' de manutenção, em contraste com os algarvios, sextos posicionados.

CULTURA

Os atores e encenadores Maria do Céu Guerra, João Lourenço, Jorge Silva Melo e Luis Miguel Cintra são homenageados pelo Ministério da Cultura, com a entrega de medalhas de mérito cultural a cada um dos profissionais.

Para o Governo, trata-se de quatro personalidade "referenciais para as artes performativas em Portugal" que, através dos projetos culturais A Barraca, Teatro Aberto, Artistas Unidos e Teatro da Cornucópia, respetivamente, entre outros, "influenciaram várias gerações de profissionais do setor cultural e artístico". Nascidos na década de 1940, com um percurso artístico iniciado "ainda em pleno Estado Novo (...) perpassaram a ditadura, a revolução dos cravos e o advento do regime democrático, a renovação do panorama teatral com o surgimento de novas companhias nas últimas décadas e, depois, a transição para o novo século com os desafios daí resultantes", estabelecendo um longo percurso nas artes.

A sessão de entrega das medalhas decorre a partir das 18:30, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, com a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Um concerto de homenagem a Carlos do Carmo "Fado é Amor" realiza-se hoje à noite, na Altice Arena, em Lisboa, com a participação de músicos como Agir, Camané, Carminho, Dino d'Santiago, Jorge Palma, Marisa e Marco Rodrigues.

Pedro Abrunhosa, Ricardo Ribeiro, Tito Paris e António Serrano são outros artistas anunciados para este concerto, a ter lugar no dia do 82.º aniversário do fadista que morreu no passado dia 01 de janeiro.

Gil do Carmo, filho de Carlos do Carmo, estreará uma nova canção, escrita em colaboração com o pai. Este tema fará parte do novo álbum de Gil do Carmo, a editar no início do próximo ano.

LUSOFONIA

O relatório da emigração portuguesa em 2020, elaborado pelo Observatório da Emigração, é apresentado hoje em Lisboa, numa cerimónia com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros e o coordenador científico do estudo.

A sessão de apresentação pública contará, na abertura, com a presença da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, sendo encerrada pelo ministro Augusto Santos Silva.

O coordenador científico do Observatório da Emigração, Rui Pena Pires, irá divulgar as linhas gerais do estudo.

Segundo o relatório de 2019, o Reino Unido foi o país para onde emigraram mais portugueses nesse ano, cerca de 25.000 das 80.000 saídas de Portugal nesse período, seguindo-se a Espanha e a Suíça.

Elaborado pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa, o documento dá conta de uma "estabilização do volume da emigração portuguesa", indicando que em 2019 terão saído de Portugal cerca de 80.000 portugueses, número semelhante ao ano anterior e ligeiramente inferior aos 85.000 que saíram em 2017.

O Relatório da Emigração tem por base informação disponibilizada pela rede externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, pelo Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua e por outras fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais, sendo esses elementos trabalhados pelo Observatório da Emigração.

PAÍS

Um homem de 39 anos acusado de ter ateado dois incêndios florestais em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, em 23 de agosto, conhece hoje a decisão do tribunal.

Segundo a acusação, o arguido ateou dois incêndios no espaço de 10 minutos na freguesia de São João de Ver, que resultaram numa área ardida de 3.500 metros quadrados.

O suspeito, que terá sido visto por uma testemunha a sair do local dos incêndios, foi detido um dia depois pela Polícia Judiciária.

A leitura do acórdão está agendada para as 14:00 no Tribunal de Santa Maria da Feira.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras dos Açores realiza hoje uma conferência de imprensa para denunciar o alegado "incumprimento" do Governo da República na aplicação da majoração dos apoios sociais aos ex-trabalhadores da Cofaco da ilha do Pico.

Em maio de 2018, a conserveira Cofaco, dona do atum Bom Petisco, encerrou a fábrica da ilha do Pico, despedindo 162 trabalhadores, com o compromisso de abrir uma nova fábrica até janeiro de 2020, com capacidade inicial para 100 trabalhadores e a possibilidade de aumentar o efetivo até 250, projeto que não chegou a arrancar.

Em agosto passado, o Conselho de Ministros aprovou um regime especial e transitório de majoração e duração dos apoios sociais aos ex-trabalhadores da fábrica Cofaco, despedidos quando a fábrica encerrou.