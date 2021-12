Saiba o que hoje é notícia

As pessoas com mais de 50 anos a quem foi administrada a vacina da Janssen vão começar, a partir de hoje, a receber uma segunda dose para reforçar a sua imunidade contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo disse a Direção Geral da Saúde (DGS) no final de novembro, este processo de vacinação arranca hoje e vai prosseguir quarta-feira, feriado, e nos domingos seguintes, 12 e 19 de dezembro.

De acordo com a DGS, os utentes elegíveis para esta vacinação serão convocados por mensagem SMS, devendo aguardar essa convocatória.

Esta dose de reforço, decidida na sequência de estudos internacionais que indicam uma diminuição da imunidade das pessoas que tomaram a vacina da Janssen, será da vacina da Pfizer ou da Moderna, estando elegíveis cerca de um milhão de pessoas.

Além da conclusão da vacinação primária, está a decorrer no país a administração da dose de reforço da imunização contra a covid-19, que já abrangeu cerca de 1,5 milhões de pessoas.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Sporting de Braga e Estoril Praia vão hoje medir forças pelo quarto lugar da I Liga de futebol, num encontro da 13.º jornada, e tentar encurtar distâncias para o terceiro posto, ocupado pelo Benfica.

Separados por apenas um ponto na classificação, liderada em conjunto por FC Porto e Sporting, ambos com 35, os bracarenses, que somam 22, vão tentar defender o seu quarto posto contra o conjunto lisboeta, que está logo atrás, em quinto, com menos um.

O desafio está agendado para as 20:30, no Estádio Municipal de Braga.

Mais cedo, a partir das 15:30 (14:30 nos Açores), o lanterna-vermelha Santa Clara, que apenas soma um triunfo na prova, tentará sair de zona perigosa da tabela, na qual é último, com apenas sete, sendo que, vai receber em sua 'casa' o Arouca (nono, com 13), moralizado pelos últimos quatro resultados positivos.

Com início agendado para as 18:00, a outra partida do dia irá opor o oitavo classificado Gil Vicente (14 pontos) ao 14.º posicionado Famalicão (10), no Estádio Cidade de Barcelos.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) terminam hoje uma greve de cinco dias, com a qual pretendem protestar contra a falta de regulamentação da legislação das suas carreiras.

A greve, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), começou na quarta-feira, coincidindo com um feriado, dia em que as repartições de finanças estiveram fechadas, mas funcionando os serviços aduaneiros e controlo de fronteiras.

Segundo os balaços da STI, no segundo e no terceiro dia da greve mais de 70% dos serviços de finanças e aduaneiros encerraram devido à paralização.

Para o último dia da greve, a Delegação Sindical de Faro do STI realiza uma concentração junto ao aeroporto de Faro, enquanto o balanço será feito por Ana Gamboa, presidente do STI, no Aeroporto de Lisboa.

A paralisação conta com o apoio do fundo de greve, segundo comunicou o STI em finais de outubro, após a decisão do Conselho Geral do sindicato.

A greve foi marcada em protesto contra a demora na regulamentação da revisão da carreira dos trabalhadores dos impostos, a crescente degradação no funcionamento e perda de autoridade da AT, o sistema de avaliação de desempenho e "as funções robóticas que travam o combate à fraude e à evasão fiscal".

O pré-aviso de greve do STI abrangeu todos os serviços dependentes da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira.