Saiba o que hoje é notícia

O Conselho Nacional do PSD reúne-se esta noite em Évora para votar as listas de candidatos a deputados às próximas legislativas e, se a direção decidir fazer a proposta, uma coligação pré-eleitoral com o CDS.

Esta será a primeira reunião do Conselho Nacional depois de Rui Rio ter sido reeleito presidente do PSD em eleições diretas, derrotando Paulo Rangel (o eurodeputado ainda não decidiu se irá ou não a Évora) por cerca de 52,4% dos votos.

Rui Rio começará por reunir a Comissão Permanente (o núcleo duro da direção), seguindo-se a reunião da Comissão Política Nacional (CPN), pelas 15:00, e finalmente, a partir das 21:00, o Conselho Nacional.

O líder social-democrata já afirmou que será a Comissão Política a decidir se propõe ao Conselho Nacional que o PSD concorra sozinho às eleições de 30 de janeiro a nível nacional ou coligado com o CDS-PP e, eventualmente, com o PPM, como se verifica atualmente numa aliança governativa nos Açores.

Aliás, as duas estruturais regionais do partido (que têm autonomia nessa matéria) já aprovaram coligações: no caso dos Açores, entre os partidos que atualmente integram o Governo, PSD, CDS-PP e PPM; no caso da Madeira, com o CDS-PP, partido parceiro dos sociais-democratas no Governo Regional.

No sábado, Rio escusou-se a avançar a sua posição pessoal, admitindo que existe divisão na direção sobre esta matéria, depois de na campanha para as diretas ter admitido em várias entrevistas ser "tendencialmente" favorável a listas conjuntas com o CDS-PP.

Também no sábado, o presidente do PSD reiterou a sua defesa de um "recentramento" do PSD, considerando que é nesse espaço ideológico que as eleições legislativas se decidem, recusando encostar o partido à direita para disputar "meia dúzia de votos" ao CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Numa primeira reunião da CPN que abordou o tema, antes das diretas, a maioria dos membros manifestou-se contra uma coligação com os democratas-cristãos, mas não houve uma votação.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A 16.ª edição da Festa da Poesia de Matosinhos vai regressar hoje, focada na vida e a obra da poeta Ana Luísa Amaral.

Galardoada este ano com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, depois de ter sido distinguida com o Prémio Vergílio Ferreira, de carreira, da Universidade de Évora, e com o prémio Livro do Ano, das Livrarias de Madrid, em 2020, por "What's in a name", Ana Luísa Amaral vai ser o destaque da programação da 16.ª edição da Festa da Poesia de Matosinhos, que se estende por cinco dias, até sábado.

A Festa da Poesia vai ainda ter mesas de debate para abordar os desafios que se colocam aos poetas em início de carreira, e que vai contar com poetas da nova geração como Andreia C. Faria, Maria Brás Ferreira e André Osório.

A pintora Graça Morais vai ser homenageada hoje na Nouvelle Sorbonne, em Paris, com uma jornada de estudos sobre a sua obra, com vários investigadores portugueses e estrangeiros a debruçarem-se sobre os temas abordados pela artista.

Investigadores da Universidade de Vigo, da Universidade Nova de Lisboa, do Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança e das Faculdades de Belas Artes de Paris e de Lisboa vão debruçar-se sobre a obra da autora portuguesa. Algumas das temáticas abordadas serão "o papel das mulheres, a desertificação das aldeias, os ritos de passagem ou transformação".

Nesta jornada de estudos vai também ser mostrado o documentário "Graça Morais: Na Cabeça de uma Mulher está a História de uma Aldeia", da autoria de Joana Morais. Graça Morais vai estar presente no evento e vai participar num debate com a sua filha, Joana Morais, e também a cineasta de origem portuguesa Cristèle Alvez Meira, que vai encerrar a jornada na Sorbonne.

A jornada internacional de estudo "Graça Morais e a arte de pensar o Mundo" decorre durante todo o dia na Maison de la Recherche, no 5.º bairro de Paris, e tem apoio do instituto Camões, CREPAL e da universidade Nouvelle Sorbonne, com a cátedra Solange Parvaux.

DESPORTO

O FC Porto procura assegurar um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, pela oitava vez na história, e juntar-se ao Sporting, que cumpre calendário no terreno do Ajax.

Aos 'dragões', que superaram a fase de grupo em sete ocasiões, uma vitória frente ao Atlético de Madrid garante o apuramento, podendo também avançar na prova se empatar, desde que o AC Milan não vença na receção ao Liverpool, que já segurou o primeiro lugar no Grupo B.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que não vai poder contar com o castigado Uribe, chega à sexta e última jornada no segundo lugar, com cinco pontos, menos 10 do que os 'reds' e mais um do que milaneses e madrilenos.

Também às 20:00 (horas em Lisboa), o Sporting visita o Ajax, num duelo entre os dois primeiros classificados do Grupo C, que vai ser disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

Os 'leões', sem Coates, Palhinha e Feddal, voltam a defrontar os campeões holandeses, que venceram em Lisboa por 5-1, agora já com a segunda presença nos oitavos de final assegurada, reeditando o feito de 2008/09.

As restantes decisões sobre os presentes nos 'oitavos' estão guardadas para quarta-feira, dia em que o Benfica precisa de vencer em casa ao Dinamo Kiev e esperar que o FC Barcelona não vença no terreno do já apurado Bayern Munique.

Em disputa está ainda o segundo lugar do Grupo F, entre Villarreal e Atalanta, que vão disputar em solo italiano a vaga para acompanhar o Manchester United na 'poule', e os dois postos de apuramento do Grupo G, tendo Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo como pretendentes.

Ajax, Bayern Munique, Chelsea, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Sporting são as equipas já com lugar assegurado no sorteio dos 'oitavos', a realizar na segunda-feira.

INTERNACIONAL

Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, respetivamente, reúnem-se hoje por videoconferência, num momento de agravamento de tensões bilaterais devido à concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia.

Trata-se da segunda reunião entre os dois líderes, depois de um encontro presencial realizado em junho passado em Genebra (Suíça).

A conversação virtual ocorre numa altura de forte tensão nas relações russo-ucranianas, com Kiev a acusar a Rússia de concentrar mais de 90.000 soldados na fronteira com o objetivo de atacar o seu território durante o inverno.

Em paralelo, Moscovo acusa Kiev de ter concentrado 125.000 efetivos na região do Donbass (leste da Ucrânia), em plena linha da frente do conflito que envolve há vários anos forças ucranianas e separatistas pró-russos, o que significaria metade dos efetivos das Forças Armadas ucranianas.

Na passada sexta-feira, Joe Biden admitiu estar a preparar um "pacote de iniciativas" para proteger a Ucrânia de um eventual ataque russo.

A cimeira virtual de hoje ocorre após Putin ter proposto à NATO a assinatura de um pacto de segurança para evitar o ingresso na Aliança Atlântica da Ucrânia e da Geórgia.

LUSOFONIA

Cabo Verde reúne hoje o seu gabinete de crise de resposta à covid-19 para avaliar a situação da pandemia, dias depois de as autoridades terem reintroduzido a obrigatoriedade de teste negativo para entrar no país.

Conforme resolução do Conselho de Ministros que entrou em vigor na sexta-feira, Cabo Verde restabeleceu a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo de teste à covid-19 à entrada no país.

A medida é justificada com a "preocupação que a rápida dinâmica de propagação da variante Ómicron tem revelado desde a sua notificação pela primeira vez à OMS [Organização Mundial da Saúde] no passado dia 24 de novembro".

Uma ação judicial para bloquear o financiamento do Governo britânico a um megaprojeto de exploração de gás natural em Moçambique começa hoje a ser ouvida em Londres, lançada por uma organização ambientalista.

A organização Friends of the Earth pediu uma "Revisão Judicial" [Judicial Review] no Tribunal Superior [High Court] à decisão do Governo britânico de providenciar até 1.150 milhões de dólares (1.350 milhões de euros no câmbio atual) através da agência de crédito à exportação UK Export Finance (UKEF).

A organização argumenta que a decisão foi tomada sem levar devidamente em conta os impactos ambientais do projeto, o qual estima que vai ser responsável pela libertação de até 4.500 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera ao longo de vários anos, o que desrespeita os compromissos do Acordo de Paris para travar o aquecimento global.

Avaliado entre 20 e 25 mil milhões de euros, o megaprojeto de extração de gás da Total é o maior investimento privado em curso em África, suportado por diversas instituições financeiras internacionais e prevê a construção de unidades industriais e uma nova cidade entre Palma e a península de Afungi.

Cabo Verde recebe hoje 64.350 doses de vacinas da Pfizer doadas pelos Estados Unidos, na primeira remessa de um total de 200 mil que vão chegar esta semana ao arquipélago para vacinar as crianças e adolescentes.

O Ministério da Saúde informou, em nota de imprensa, que Cabo Verde começa a receber 64.350 doses da vacina da Pfizer como uma primeira remessa das 200.070 doses doadas pelos Estados Unidos da América, através do mecanismo Covax, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) para garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

A chegada das vacinas ao país está organizada em três remessas separadas e em lotes aproximadamente iguais, com chegada prevista até 12 de dezembro próximo, sempre em voos da TAP.

A segunda remessa de 70.200 doses vai chegar em 10 de dezembro e a terceira e última de 65.520 será em 12 do mesmo mês.

PAÍS

Os maquinistas do Metro do Porto cumprem hoje um segundo dia de greve, depois de terem estado parados na sexta-feira, para reivindicarem melhores condições de trabalho e uma atualização salarial.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, que reclamou na sexta-feira uma adesão de 100% "ao nível dos associados".

Numa nota publicada no seu site, o Metro do Porto admite que o serviço vai estar "muitíssimo condicionado" e que as linhas azul, vermelha, verde, violeta e laranja não vão funcionar, "existindo apenas circulações muito pontuais na linha amarela e no tronco comum entre as estações Senhora da Hora e Estádio do Dragão".

A Metro do Porto disponibiliza, no entanto, um serviço de transporte "alternativo em autocarro" nos segmentos da linha vermelha e verde.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, procede hoje à leitura do acórdão do caso de uma freira acusada por desviar fundos do Centro de Bem-Estar Infantil e Juvenil do Coração de Jesus, gerido por uma instituição católica.

O crime foi cometido entre 2002 e 2004, sendo descoberto apenas em 2007, numa altura em que a arguida já tinha fugido para o estrangeiro, apresentando-se apenas agora em tribunal para julgamento.

Um cúmplice do desvio de fundos e a quem a freira, ligada à congregação Província Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, entregou o dinheiro já tinha sido julgado em 2014, tendo sido condenado então a uma pena suspensa de quatro anos e meio de prisão.

SOCIEDADE

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam uma campanha de alerta para os riscos da condução sob a influência do álcool que prevê operações em várias localidades do país.

A campanha "Taxa Zero ao Volante", que se prolonga até dia 13, inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, "com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário".

As ações de sensibilização decorrem em conjunto com as operações de fiscalização programadas para Alenquer (dia 07), Porto (dia 09), Albergaria-a-Velha (dia 10) e Leiria (dia 13).

De acordo com a ANSR "um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l".

Um grupo de assistentes sociais manifesta-se em frente às instalações do ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para exigir ao Governo a conclusão do processo de regulamentação de acesso e exercício da profissão de assistente social.

Depois de duas décadas de luta, os assistentes sociais viram aprovada, em 2019, a sua Ordem Profissional, mas passados dois anos continuam a aguardar a regulamentação do exercício da profissão.

Segundo Irene Fonseca, do Grupo de Assistentes Sociais em Reflexão e Ação (GASRA), o atraso afeta principalmente as pessoas que deveriam estar a ser apoiadas por estes profissionais e que podem, neste momento, estar a ser "atendidas por profissionais que não reúnem as competências necessárias para o exercício de serviço social".

Além da "usurpação de funções por outros profissionais, pondo em risco o atendimento social aos cidadãos", Irene Fonseca apontou ainda para a "falta de autonomia técnica" de que são vítimas os assistentes sociais.

A Ordem Profissional dos Assistentes Sociais foi aprovada no parlamento em julho de 2019 e regulamentada em setembro, contou à Lusa Irene Fonseca, acrescentando que, em janeiro de 2020, foi criada uma comissão instaladora nomeada pelo MTSSS, "que tinha um ano para concluir o processo, mas ainda não o fez".