Brasil enfrenta invasão de pássaros predadores, considerados uma praga

O Brasil, um dos países com maior biodiversidade do planeta, enfrenta uma invasão de estorninhos, espécie de ave predadora considerada uma praga, informaram hoje fontes oficiais.

Trata-se do "Sturnus vulgaris" (estorninho-comum, também chamado de estorninho-malhado), uma ave não natural da América, que pode destruir plantações agrícolas e transmitir doenças a humanos e animais, além de ser predadora de pequenas espécies como besouros, centopéias, borboletas e grilos.

"O primeiro registo da ave no país, considerada de caráter invasor, ocorreu em 2014 - atualmente, a sua presença está restrita aos municípios fronteiriços ao Uruguai", informou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em comunicado.

De aparência inofensiva, este pássaro tem cerca de 20 centímetros de comprimento e plumagem preta iridescente, consome um grande número de insetos e outros invertebrados e acaba com cultivos de frutas, especialmente uvas, pêssegos, groselhas, tomates e azeitonas.

Estes pássaros também são conhecidos por desenterrar cultivos recém-semeados ou em germinação e por serem transmissores de doenças como gastroenterite e salmonela em humanos (esta última também em aves e gado) e paratuberculose (em gado).

A presença dessas aves foi registada em áreas rurais de pelo menos cinco municípios do Rio Grande do Sul, estado fronteiriço com o Uruguai, segundo a imprensa local.

Comum na Europa, Ásia e norte de África, o estorninho chegou ao sul do Brasil pelo Uruguai, que já havia sido invadido por pássaros da espécie, vindos da Argentina, onde foram introduzidos em 1980, de acordo com o portal UOL.

O Ibama explicou que a invasão dessas aves é um processo que está em estágio inicial, pelo que os especialistas encontram-se a recolher informações relacionadas à biologia e à extensão da espécie no país e a trabalar em coordenação com outros órgãos para a adoção de eventuais medidas necessárias.

O combate às invasões biológicas é uma das principais medidas para proteger a biodiversidade nativa do país -americano e, segundo o Ibama, é um compromisso assumido pelo Brasil após a ratificação da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).