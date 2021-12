Jornal El País anuncia fim de site editado em português no Brasil

O jornal espanhol El País anunciou hoje num comunicado o fim do site que mantinha com notícias em português e que era editado no Brasil há oito anos.

"A edição em português do El País despede-se hoje dos seus leitores. Esta edição nasceu em 2013 e durante oito anos informou sobre a atualidade brasileira e mundial", informou.

"Neste tempo, apesar de ter atingido grandes audiências e um número considerável de assinantes digitais, ela não alcançou a sua sustentabilidade económica, o que levou à decisão pela sua descontinuidade", acrescentou a empresa.

O comunicado também explica que o El País manterá correspondentes em São Paulo, além de outros jornalistas no continente americano "a partir de sua redação na Cidade do México, dos escritórios de Washington, Bogotá e Buenos Aires e dos seus jornalistas nas principais capitais", que publicam na edição digital El País América, em espanhol.

O jornal espanhol concluiu agradecendo aos profissionais que trabalharam no Brasil e também à fidelidade dos leitores.

"Para este jornal, o Brasil é um eixo da informação global, tanto no plano político e económico, quanto no cultural e social", concluiu-se no comunicado da empresa.