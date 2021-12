Marcelo assinala os 45 anos das primeiras eleições autárquicas em Portugal

O Presidente da República assinalou hoje os 45 anos das primeiras eleições autárquicas, considerando que este ato eleitoral representou uma das mudanças mais significativas e com mais efeitos no desenvolvimento de Portugal no período de transição democrática.

Esta posição de Marcelo Rebelo de Sousa consta de uma nota publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República assinala os 45 anos das primeiras eleições autárquicas, que se realizaram no dia 12 de dezembro de 1976, em que foi também participante ativo e autarca eleito. A instauração de um Poder Local por eleições livres foi uma das mudanças mais significativas e com mais efeitos no desenvolvimento de Portugal da nossa transição democrática", lê-se na nota.

Na mesma mensagem, o chefe de Estado também "evoca todos os que contribuíram para a realização dessas primeiras eleições".

"E todos os que, ao longo destes 45 anos, nas câmaras municipais, nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, contribuíram para a consolidação da democracia, para o desenvolvimento de todo o território nacional e para a melhoria do bem-estar dos cidadãos", salienta-se.

O Presidente da República apela depois para que a participação política nas comunidades locais "se renove, em particular por parte dos mais jovens".

"E que possa dar resposta aos desafios contemporâneos das nossas comunidades, nos domínios sociais, económicos, ambientais, do conhecimento, com espírito e capacidade de solidariedade nacional", acrescenta-se na nota da Presidência da República.