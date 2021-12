Encontrados carro e estudante desaparecidos há 45 anos nos EUA

As autoridades norte-americanas encontraram o carro e os restos mortais de um jovem estudante que estava desaparecido desde 1976.

Durante 45 anos, o paradeiro Kyle Clinkscales permaneceu um mistério. A única pista que as autoridades tinham era que o jovem, de 22 anos, tinha saído da cidade natal por volta das 23 horas e que se dirigia para a Universidade de Auburn, nos EUA, num Ford Pinto Runabout. Contudo, Kyle nunca compareceu naquele dia às aulas e nunca mais regressou a casa, tendo os seus pais alertado a polícia para o seu desaparecimento.

“Durante 45 anos, procuramos pelo Kyle e pelo seu carro. Seguimos centenas de pistas e nunca tivemos nada de substancial desenvolvido a partir dessas pistas”, disse o xerife James Woodruff, em conferência de imprensa esta quarta-feira, 8 de Dezembro, um dia após a descoberta.

O alerta foi dado na terça-feira, por um transeunte depois de avistar aquilo que parecia ser um carro num riacho, no condado de Chambers.

No interior da viatura, as autoridades encontraram restos humanos juntamente com o cartão de identificação e cartões de crédito pertencentes a Kyle Clinkscales.

O carro estava a cerca de cinco quilómetros daquela que era a rota habitual do jovem quando regressava à universidade.

A polícia espera agora perceber as circunstâncias do caso, nomeadamente as causas da morte. Uma das hipóteses é que Kyle tenha sofrido um problema cardíaco e consequentemente, o acidente.

O mistério fica agora resolvido, no entanto os pais de Clinkscales, que era filho único, morreram sem saber o que se tinha passado com o jovem. O pai faleceu em 2007 e a mãe no início deste ano.