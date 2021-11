Aberto prazo de entrega de canções para o próximo Festival da Canção Infantil da Madeira

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, informa que encontra-se aberto, até ao dia 22 de Novembro, o prazo de entrega de canções para o 41.º Festival da Canção Infantil da Madeira.

O espectáculo está agendado para o dia 23 de Abril de 2022, no Centro de Congressos da Madeira. Os interessados em participar devem consultar o regulamento com todas as orientações no sítio oficial do Conservatório.

Ano após ano, o papel dos autores (compositores e letristas) é de grande relevo neste evento, não só para criar novos temas relacionados com o imaginário infantil, mas também para sensibilizar a comunidade para importância da música na formação holística do indivíduo. Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode

Após a recepção das propostas, com data limite de 22 de Novembro, um júri reunirá, no dia 24 de Novembro, para proceder à escolha das doze canções inéditas que integrarão o 41.º Festival da Canção Infantil da Madeira. As crianças concorrentes ao ‘Troféu Folhas de Prata’, atribuído ao solista vencedor, devem ter, obrigatoriamente, entre 4 e 10 anos de idade, concluídos até à data da realização do espectáculo, e passar na audição promovida pela organização, no dia 11 de Dezembro.

Todas as informações e inscrições deverão ser realizadas no Polo do Bom Jesus do Conservatório, na Travessa do Nogueira, n.º 11, Funchal, ou através do telefone 291203050.

Sobre o Festival da Canção Infantil da Madeira

Com mais de quatro décadas de existência, este é o festival infantil português com mais edições anuais consecutivas, a acontecer ininterruptamente desde 1982. Idealizado por Manuela Aranha, as três primeiras edições deste evento estiveram a cargo da Direção Regional dos Assuntos Culturais tendo, em 1985, passado para a tutela da Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude. A partir da nona edição passou para a Direção Regional da Educação, através do Gabinete Coordenador de Educação Artística, posteriormente designado de Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Desde 2019, passou a ser organizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. É um festival acarinhado pelo público madeirense e que conta com importantes parceiros, públicos e privados, para que se possa, ano após ano, espalhar a sua magia na plateia e no ecrã televisivo.

O festival possibilitou, até hoje, que cerca de 550 crianças da Região fossem solistas e dessem voz às canções de inúmeros autores de letras e músicas. Ao longo destes anos, foram milhares as crianças e jovens intérpretes que passaram pelo palco deste festival, quer como solistas, integrando os diferentes coros ou outros momentos artísticos, com um espólio que já ultrapassa as 630 canções infantis. Acreditamos, por isso, que nestes 40 anos de Festivais, a Madeira foi a região do País onde se criaram e interpretaram o maior número de canções para a infância. Os resultados estão à vista de todos com o número de crianças e jovens madeirenses que participam em festivais e programas de televisão nacionais e que ganham bons prémios.