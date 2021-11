Uma comitiva constituída por quatro elementos do CTJ, também com insígnia OMJ (Juízes Internacionais), e ainda um juiz aspirante madeirense, estão a avaliar as 800 aves concorrentes do XXI Campeonato de Ornitologia da Madeira.

A estimativa é de que os julgamentos terminem na quarta-feira.

O evento realiza-se, no próximo fim de semana, mais concretamente, entre os dias 12 e 14 de Novembro.