MadeiraOptics oferece desconto direto de 10% a instituiões de ensino

Como já é do conhecimento de muitas pessoas, a MadeiraOptics possui uma secção especializada para crianças e adolescentes. Para além da qualidade/preço destes produtos, estamos a oferecer um desconto direto de 10% em todos os artigos da secção LabZZ para as instituições de ensino.

Por norma, os materiais destes artigos são feitos de plástico, resistentes à pancada também para terem uma maior durabilidade. Todos os produtos LabZZ são muito fáceis e seguros de utilizar, fornecendo às crianças uma ampla capacidade de pesquisa e vêm com um grande número de acessórios adicionais.

Uma maneira inteligente de manter o seu filho ou filha entretido nas férias é adquirir um instrumento ótico da LabZZ especialmente feito para crianças. O incentivo a estes instrumentos óticos de qualidade nestas idades poderá levar ao desenvolvimento de um grande cientista, explorador, astrónomo ou até outras profissões relacionadas com estas áreas. A utilização permite que se dê uma maior autonomia às crianças para observar no microscópio com lâminas prontas a utilizar (incluídos no kit) ou até mesmo preparar as suas próprias lâminas para um maior entusiasmo.

Para contemplar as estrelas e outros objetos celestes através de um telescópio adequado para os seus filhos, destacamos os telescópios de nível básico Levenhuk LabZZ que apresentam uma ótica revestida de alta qualidade, ampliação perfeita e tripés convenientes que são ajustáveis à altura de uma criança, garantindo um uso seguro.

Posto isto, achamos que esta vasta gama de artigos da Levenhuk LabZZ possa ser uma mais-valia para as instituições de ensino para enriquecer um pouco mais o conhecimento das crianças e dos adolescentes. Hoje em dia temos a possibilidade de oferecer estes equipamentos a preços incríveis, pois há uns anos atrás as coisas eram um pouco diferentes e para obter equipamentos deste calibre seria um pouco mais caro. Aconselhamos vivamente o artigo Levenhuk LabZZ DM200 LCD Digital, um microscópio que possuí um ecrã LCD onde as crianças podem visualizar tudo através desse mesmo ecrã de 4.3 polegadas e uma ampliação de 220x. Este microscópio é diferente de todos os outros, podendo capturar fotografias ou vídeos e transferi-los para o seu computador ou smartphone visto que tem uma entrada USB. Um microscópio totalmente portátil onde a criança pode utilizar onde quer que seja.

