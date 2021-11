Machico oferece obras infanto-juvenis às bibliotecas do 1.º ciclo do concelho

A Câmara Municipal de Machico procedeu à entrega da obras infanto-juvenis junto das escolas de 1º Ciclo do Concelho com o intuito de continuar a fomentar o gosto pela literacia junto das camadas mais jovens.

De destacar a obra publicada pelo Município, 'Os Fachos', escrita por Isabel Gouveia e ilustrada por Rafaela Rodrigues. A doação deste livro em particular tem como objetivo valorizar o património imaterial de Machico, dando a conhecer melhor às crianças esta tradição secular com raízes naquela que é a maior freguesia do concelho.

A doação esteve a cargo da Vereadora com o Pelouro da Educação, Mónica Vieira, que se deslocou a cada estabelecimento de ensino para junto de cada representante dos mesmos também perceber as necessidades que enfrentam neste novo ano letivo.

A visita serviu ainda de mote para a entrega um exemplar do teatro de papel 'Kamishibai' e uma outra obra, intitulada por 'Splash', que foi adquirida pela autarquia com o intuito de ajudar a ONG 'Mães do Mundo'.