Associação de Motociclismo da Madeira prepara calendário para 2022

Com os olhos postos em 2022, a Associação de Motociclismo da Madeira reuniu na última quinta-feira com os pilotos da modalidade, dando-lhes a conhecer o adiamento do 'track day' previsto para este domingo, bem como as novidades que irão surgir em 2022.

Assim, o Campeonato de Supermoto da Madeira de 2022 será composto por cinco provas e complementado com a Taça da Madeira em Supermoto, competições que irão percorrer localidades como Porto Moniz, Machico, Ponta Delgada, Faial e Funchal, estando ainda em aberto a possibilidade do encerramento do campeonato ou da Taça decorrerem no Porto Santo.

Da reunião da modalidade rainha do motociclismo regional, saiu ainda a decisão de reduzir os custos a todos os pilotos participantes, sendo que as inscrições serão reduzidas de 65 para 50 euros. A novidade vai ainda para os novos pilotos que verão as inscrições serem praticadas a 35 euros durante o primeiro ano de competição.

Estas medidas surgem por forma a tornar a modalidade mais atrativa aos pilotos, mas também para reduzir os custos associados à participação na modalidade de supermoto. Desta forma, a Associação de Motociclismo da Madeira pretende demonstrar uma preocupação com os novos pilotos, mas ainda assim implementar vantagens para os que já eram habituais na modalidade.

A Associação de Motociclismo da Madeira está ainda a desenvolver esforços por forma a proporcionar aos atletas um local onde possam ser realizados treinos em segurança e sem recurso à via pública, tendo sido proposta a uma outra associação regional a possibilidade de ser fixado um dia semanal para treinos. Em cima da mesa está ainda outro desafio realizado a uma entidade para recuperar um equipamento desportivo existente e colocá-lo ao serviço de várias modalidades, entre as quais o motociclismo.