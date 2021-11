Câmara de Lobos vai ter mais dois postos de realização de testes antigénio

Câmara de Lobos, passa a contar, a partir do início da próxima semana, com mais dois postos de realização de testes antigénio instalados pela Câmara Municipal.

O centro de testagem comunitária da praça da Autonomia entrará em funcionamento já na próxima segunda-feira. O mesmo funcionará à segunda-feira das 13h00 às 19h00 e de terça-feira a sábado das 09h00 às 19h00. Os períodos das manhãs de segunda-feira estarão reservados para testagem dos colaboradores da autarquia. Não é necessária marcação prévia para a realização do teste.

O segundo posto de testagem municipal, na freguesia do Curral das Freiras, ficará localizado no Auditório do Centro Cívico, junto ao adro da Igreja e irá receber utentes na terça-feira, das 10h00 às 13h00., sendo que o horário e o número de dias de operação, poderá sofrer alterações dependendo da afluência registada. No caso deste posto será necessária marcação prévia via telefone, para os números 291712493 / 935712493, sendo dada prioridade aos utentes residentes na freguesia do Curral das Freiras.

Para Pedro Coelho, a criação destes dois postos de testagem no concelho mais do que garantir aos cidadãos a salvaguarda do cumprimento das recomendações emitidas pelo Governo Regional, são essenciais para controle da pandemia, numa altura em que o Concelho se encontra em Risco Elevado para a transmissão da COVID-19.

Neste momento existem 120 casos ativos no concelho. Deixou o apelo a que todas as pessoas realizem o teste de forma a quebrar o surgimento de novas cadeias de contágio.