Quinta-feira há apresentação do projecto Data Center Madeira

A sessão de apresentação do projecto Data Center Madeira, uma iniciativa no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira (PRR RAM), e em particular na componente da Digitalização, cuja implementação é da responsabilidade da empresa EMACOM - Telecomunicações da Madeira, Lda., uma empresa detida pela EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, realiza-se a 25 de Novembro, às 16 horas, no Museu da Empresa de Electricidade da Madeira, na Rua da Casa da Luz n.º 2, Funchal.

A construção de um Data Center a nível regional, e conforme compromisso da Região a nível comunitário por via do Plano de Recuperação e Resiliência, tem como principal objectivo a centralização do armazenamento de dados da Administração Pública e do sector empresarial regional, a prestação de diversos serviços acoplados e fundamentais tais como a recuperação de dados, a segurança, a manutenção, a refrigeração, entre outros, bem como a disponibilização de serviços especializados à medida das necessidades dos clientes.



Para uma maior adequação do projecto às necessidades locais, a EMACOM está a desenvolver um estudo técnico e de mercado bem como de viabilidade económica, pelo que é fundamental neste momento dar a conhecer o projecto e proceder à auscultação de entidades.

Agenda

16.00 – Boas-vindas | Francisco Taboada, presidente do Grupo EEM

16.10 – A oportunidade da digitalização para as empresas | Jorge Veiga França, presidente da ACIF-CCIM

16.20 – A componente da Transição Digital da Administração Pública no PRR RAM | Andreia Collard, directora regional de Informática

16.30 – Apresentação do projecto Data Center Madeira | Filipe Leonardo, Deloitte

16.50 – Apresentação da actividade de auscultação no âmbito do estudo de viabilidade do Data Center | Miguel Fé Rodrigues, Deloitte

17.00 – Perguntas & Respostas

17:10 – Encerramento | Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional