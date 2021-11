Algumas empresas têm demonstrado "relutância" em ir mais longe no código contra 'fake news'

A vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, Vera Jourová, afirmou hoje que algumas empresas têm demonstrado "relutância" em ir mais longe na aplicação do novo código contra a desinformação, o que considerou inaceitável.

Jourová falava em conferência de imprensa na Web Summit, cimeira tecnológica que arrancou em Lisboa na segunda-feira.

No final da sua intervenção, Vera Jourová abordou o trabalho de Bruxelas sobre o novo "código anti-desinformação".

"Publicámos a nossa visão de como deveria ser [esse código] em maio" e "as empresas agora têm tempo até final do ano para criar um código significativo e renovado", prosseguiu a vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência.

"No entanto, neste estágio, vejo que algumas empresas estão a mostrar relutância em ir mais longe", apontou.

"Isto não é aceitável, é realmente hora de mostrar as suas verdadeiras cores e aceitar que é necessário mais esforço não apenas para criar novos produtos de realidade virtual, mas também para resolver os problemas que as redes sociais criam", sublinhou a responsável.

"Não aceitaremos nada que fique aquém das nossas expectativas", rematou.

A Web Summit decorre entre 01 e 04 de novembro em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido 'online' e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique irão juntar-se aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 'startups', 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.