'Mulheres que fazem a Diferença' segunda-feira na Marca de Água

Na próxima segunda-feira, dia 22 de Novembro, decorre na Galeria Marca de Água, a segunda mesa redonda da terceira edição do ciclo 'Mulheres que fazem a Diferença', dedicado ao empreendedorismo no feminino.

Este encontro será dedicado à "inovação e diferenciação nas áreas da saúde e bem-estar'', numa iniciativa organizada pela Associação Adoro.Ser.Mulher - Madeira, em parceria com a Galeria Marca de Água e a Madeira Live TV.

"Estas iniciativas têm como objetivo contribuir para a valorização do papel da mulher na sociedade contemporânea e para a divulgação de projectos de empreendedorismo no feminino”, sublinham as entidades organizadoras.

A conversa contará com um painel diversificado de oradoras, nomeadamente: Cristina Andrade, psicóloga clínica, que tem vindo a desenvolver um trabalho essencialmente dedicado às mães; Cristina de Jesus, psicóloga, fundadora do projecto 'Psi'Arte', que privilegia o contacto com crianças, jovens e famílias; Amélia do Ó, engenheira agrícola, fundadora do projecto 'Holística Estúdio', um SPA exclusivo para mulheres; e Verónica Faria, coach especialista em bem-estar profissional. A moderação estará a cargo de Alícia Teixeira.

O evento terá início pelas 18 horas nas instalações da Galeria Marca de Água, sita ao número 119, da Rua da Carreira, no Funchal.

O evento é dirigido ao público em geral e a entrada é gratuita, mediante a apresentação de certificado de vacinação ou comprovativo de teste antigénico.

A iniciativa terá também transmissão em directo, através do canal Madeira Live TV e nas páginas sociais da Associação Adoro.Ser.Mulher e da Galeria Marca de Água.